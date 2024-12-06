Праздник без скидок: новогодних акций на новые автомобили в РФ не будет

Из-за нынешнего роста цен на новые машины (которому есть сразу несколько причин, включая увеличение утильсбора и динамику курса валют) в этом сезоне желающим купить автомобиль не стоит рассчитывать на традиционные новогодние скидки. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

На фото: Москвич 3

В РОАД считают, что осложнение экономической ситуации приведёт к тому, что вместо новогодних скидок на новые автомобили дилерские центры будут пытаться привлечь клиентов за счёт определённых подарков или предложений, однако такого «праздничного» масштаба, как ранее, увы, не будет.

По словам директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, так называемых новогодних скидок, в привычном понимании, на авторынке РФ нет уже несколько лет. Он добавил, что главной «скидкой» в этом году станет «неповышение цен». «Все макроэкономические предпосылки говорят о том, что цены должны повышаться. В текущих реалиях сохранение цены – это лучшая акция», — считает спикер.

На фото: Haval M6

Николай Иванов также рассказал о том, что некоторые импортёры уже сообщили о планах по повышению цен на свою продукцию, причём на некоторые модели прирост составляет до 150 тыс. рублей. Как отмечает издание, ранее участники рынка подсчитали, что девальвация рубля может поднять цены на поставляемые официально автомобили примерно на 1-5% до конца этого года.

Подтверждает прогнозы на ближайшее будущее и заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. По его словам, скидок больше, чем предлагаются сейчас, дилерские сети не предоставят. Топ-менеджер пояснил, что сейчас на российском авторынке нет ажиотажного спроса, при этом нынешний размер маржи дилера «не позволяет существенно ронять цену».

На фото: Tank 700

Ренат Тюктеев добавил, что нынешняя скидочная политика объясняется намерением максимально разгрузить склады из-за солидных затрат на их содержание. С этим согласен генеральный директор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич: он считает, что дилеры, продающие машины со скидками сейчас, смогут сэкономить, так как им не придётся платить за их хранение в течение январских праздников.

На днях стало известно о том, что на российском рынке уже наметился солидный спад: так, по данным «Автостата», за ноябрь 2024 года в РФ было реализовано менее 121,9 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель почти на треть (на 29%) меньше по сравнению с результатом предыдущего месяца.