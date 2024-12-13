Предложение на иномарки с пробегом за год увеличилось на 28,6%

По данным платформы, доля иномарок в предложении на авто с пробегом осенью 2024 года составила 73,67%. При этом в сравнении с осенью 2023 года этот показатель вырос на 28,6%. Средняя цена1 такой машины составила 1 160 000 рублей, что на 12% меньше, чем годом ранее. Лидером по числу объявлений стала Toyota, чья доля составила 6,89%.
Доля машин зарубежного производства в спросе на авто с пробегом составила 67,01%. Лидером по спросу стала Toyota (6,87%), также в топ вошли Hyundai (5,31%), Kia (5,26%), Volkswagen (4,65%) и Mercedes-Benz (4,2%).
Среди моделей по спросу лидирует Hyundai Solaris: его доля составляет 1,85%. Далее в рейтинге расположились Ford Focus, Toyota Camry, Kia Rio и Volkswagen Polo.
По количеству объявлений лидирует Ford Focus с долей 2,06% от предложения. На втором месте оказался Hyundai Solaris (1,86%), а на третьем – Kia Rio (1,71%).
Иномарки с пробегом сохраняют привлекательность для российских автолюбителей из-за оптимального соотношения цены и качества, а также высокой ликвидности после нескольких лет эксплуатации. Такие автомобили обычно быстро продаются благодаря хорошей репутации и стабильному интересу к ним – например, доля спроса на них за последний год неизменно была выше 65%. При этом высокая ликвидность напрямую связана с качеством обслуживания автомобиля, его техническим состоянием и количеством предложений на выбранную модель. Чтобы оценить перспективы покупки выбранной машины, мы рекомендуем пользоваться сервисом Авито Оценка, который показывает реальную стоимость автомобиля с учетом его индивидуальных характеристик, данных из Автотеки и текущей ситуации на рынке. Принимая во внимание факторы, повлиявшие на формирование цены, пользователь может сделать осознанный выбор в пользу конкретного предложения и заранее оценить потенциал вложений.
Топ-5 иномарок с пробегом по доле в спросе, Россия, сентябрь-ноябрь 2024 г., Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена1, руб.
|Hyundai
|Solaris
|1,85%
|1 030 000
|Ford
|Focus
|1,83%
|650 000
|Toyota
|Camry
|1,81%
|2 200 000
|Kia
|Rio
|1,66%
|1 010 000
|Volkswagen
|Polo
|1,15%
|970 000
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться