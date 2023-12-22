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Представлен ещё один Changan Hunter: пикап отличился дизайном и не только

22.12.2023 43 0 0

Грузовику достались эффектная внешность и гибридная установка – такая версия дополнит гамму.

На фото минпрома КНР этот пикап Changan раскрылся еще в октябре. Теперь же на родине марки провели полноценную презентацию, объявили комплектации и предварительные цены. С китайского название модели можно перевести как Hunter – и это имя в новинку для местной публики, хотя на зарубежных рынках компания его использует давно. Причем дебютировавший сегодня Changan Hunter не разработан с нуля. Перед нами –гибридный вариант рамного грузовика Changan Lantop (он же Lantuo, а в России это Hunter Plus), который, в свою очередь, представляет собой роскошную версию модели Kaicene F70 от Changan же (у «китайцев» еще есть братья от марок Peugeot и Fiat).

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Итак, у гибридного Хантера собственное «лицо». Пикапу достались вертикальные блоки фар, поверх которых расположены полоски ходовых огней. Модель также получила безрамочную радиаторную решетку в стиле свежих легковушек Changan и брутальный передний бампер. Фонари перешли с Changan Lantop/Hunter Plus, зато на заднем откидном борту другая выштамповка.

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Как и «традиционный» пикап, на домашнем рынке гибрид предложен в двух модификациях – стандартной и растянутой. Длина первой составляет 5380 мм, колесная база – 3180 мм, длина грузовой платформы – 1600 мм. Показатели второго варианта: 5630 мм, 3430 мм и 1850 мм соответственно. Отметим, Changan Lantop в обоих случаях чуть короче, но по остальным габаритам эта модель совпадет с гибридом.

Салон у нового Хантера в целом такой же, как у брата. Внутри – многослойная передняя панель и изогнутое табло (но это два отдельных дисплея), над центральными дефлекторами обдува разместили ряд физических кнопок. Впрочем, одно важное отличие все же есть: у гибрида за переключение передач отвечает подрулевой рычажок, тогда как у «традиционного» Lantop – привычный селектор на центральном тоннеле (у Changan Hunter на этом месте беспроводная площадка для зарядки смартфона). Разумеется, в списке оборудования нового Хантера также значатся современные системы безопасности и ассистенты водителя.

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Changan Hunter – это последовательный гибрид, в состав установки входит бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 190 л.с., которая работает в режиме генератора. Пикап бывает как с задним, так и с полным приводом: в обоих случаях на задней оси установлен электромотор мощностью 177 л.с., а у полноприводной версии спереди еще имеется 95-сильный электродвигатель. Совокупная отдача топового варианта – 272 л.с., заявлено, что первую «сотню» такой грузовик наберет за 7,9 секунды. Гибрид имеет батарею емкостью 31,18 кВт*ч, только на электротяге он способен проехать до 180 км (по китайскому циклу CLTC), а общая дальнобойность – 1031 км.

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Сейчас цена Changan Hunter лежит в диапазоне от 139 900 до 216 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,8 – 2,8 млн рублей по текущему курсу. Прайс-лист, как упоминалось выше, пока предварительный, то есть реальные цены должны оказаться чуть ниже. «Традиционный» же пикап Changan Lantop (бензин или дизель) в Китае сегодня стоит где-то от 100 000 юаней (около 1,28 млн рублей).

Не исключено, что впоследствии гибридный Хантер появится и в других странах (Россия тоже вполне может войти в список экспортных рынков).

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