Представлен кроссовер Nammi 06 от Dongfeng: эффектный дизайн и не только

Концерн Dongfeng готовится запустить в продажу новый компактный паркетник своего суббренда Nammi. Модель получила довольно броский дизайн, при этом у нее есть еще несколько фишек.

В Китае Nammi с недавних пор является отдельным электрическим брендом Dongfeng, он «вырос» из одного из многочисленных подразделений концерна. Сейчас на домашнем рынке продают лишь одну модель – простенький, но стильный хэтчбек Nammi 01. Однако скоро гамму расширят. Так, еще в феврале в базу Минпрома КНР внесли сертификат кроссовера Nammi 06. После этого сам производитель опубликовал полноценные фирменные изображения. Ну а сегодня в Поднебесной провели презентацию паркетника для местных журналистов.

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В основе кроссовера Nammi 06 лежит та же платформа от Dongfeng, на которой построен и хэтчбек. Длина паркетника равна 4306 мм, ширина – 1868 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2715 мм. То есть по своим габаритам Nammi 06 сопоставим, например, с Volvo EX30 или BYD Yuan Up/Atto2.

Если у хэтча Nammi 01 нарочито «милый» облик, то паркетник, наоборот, получил агрессивный дизайн. Среди особенностей экстерьера – внушительный пластиковый обвес и «клыкастая» светодиодная оптика, на крыше есть рейлинги.

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Еще одна фишка Nammi 06 – двухсекционная багажная дверь с откидным бортом. Этот борт можно использовать в качестве «скамейки»: по данным китайских СМИ, он выдерживает нагрузку более 150 кг. Объем багажника (опять же, согласно информации медиа) – 500 литров.

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Внутри – двухспицевый руль, узкий экран приборки и крупный планшет мультимедийной системы. Под центральными дефлекторами обдува оставили пространство. Ниже – пара держателей для стаканов или бутылок. Между передними креслами расположена консоль: в ее верхней части находится беспроводная зарядка для смартфона, а внутри прячется дополнительный отсек. Сиденья можно сложить «одним нажатием кнопки», так что в салоне появится почти полноценная «кровать». В списке оборудования еще заявлены панорамная крыша и множество современных водительских ассистентов.

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Кроссовер Nammi 06 предложат с единственным электромотором на передней оси, который выдает 184 л.с. А вот информации о батареях все еще нет. Родственный хэтчбек Nammi 01 в Китае доступен с 95-сильным двигателем (также расположен спереди) и аккумулятором емкостью 31,45 или 42,3 кВт*ч. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 310 до 430 км по циклу CLTC.

На домашний рынок электрокроссовер Nammi 06 выйдет чуть позже. Прайс-лист пока не опубликован, но у модели наверняка окажутся привлекательные цены. К примеру, электрохэтч Nammi 01 стоит 65 800 – 101 800 юаней (около 761 000 – 1 178 000 рублей по актуальному курсу).

Впоследствии паркетник должны отправить на экспорт, но под маркой материнской компании Dongfeng и, возможно, под другим именем. В частности, хэтчбек Nammi 01 на некоторых внешних рынках известен как Dongfeng Box.