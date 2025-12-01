Представлен серийный электрохэтч Perodua QV-E: вместо Daihatsu партнером стала Magna

Компания Perodua полностью рассекретила свой первый электрический компакт и открыла прием заявок на новинку. Модель предложена в единственной переднеприводной версии, причем батарея доступна исключительно в аренду.

Еще в 2023-м малайзийская фирма Perouda показала макет своего будущего электрического хэтчбека, выполненный в масштабе 1:6. Год спустя состоялась премьера полноразмерного концепта под названием Perouda eMO-II. А теперь представлена серийная версия, получившая имя QV-E. Причем товарный хэтч объявлен первым национальным электрокаром, ведь «зеленые» модели другого местного автопроизводителя – Proton – сделаны на базе машин Geely (Proton находится под контролем китайского холдинга).

Пятидверка QV-E действительно по большей части разработана Perodua самостоятельно. Хотя зарубежные поставщики все же были привлечены. Любопытно, что главным партнером стала вовсе не японская Daihatsu (ей принадлежат 25% акций Perodua), модели которой являются донорами для «традиционных» автомобилей малайзийской марки, а австрийская Magna. Именно эта фирма и помогла создать модульную платформу, которая легла в основу QV-E. При этом подчеркивается, что все права на «тележку» принадлежат Perodua. Ну а батарея у компакта от китайской компании CATL.

Внешне Perodua QV-E напоминает уменьшенную версию Kia EV6, хотя оптика у малайзийского электрохэтча оригинальная. Длина пятидверки Perodua равна 4170 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1502 мм, колесная база – 2680 мм. Паспортный дорожный просвет – 158 мм. Объем багажника составляет 320 литров, дополнительного отсека под крышкой капота нет. Perodua QV-E «стоит» на 18-дюймовых дисках. На данный момент предусмотрено лишь два цвета кузова – Ice Blue или Caviar Gray.

В салоне – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы (каждый диагональю 10,25 дюйма), двухэтажный тоннель. Под центральными дефлекторами обдува расположен ряд физических клавиш. На тоннеле нашлось место для беспроводной зарядки. Perodua QV-E дебютировал в единственной комплектации, в списке оборудования также значатся: голосовой ассистент, система оповещения о «забытом» на заднем сиденье ребенке, цифровое салонное зеркало, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Perodua QV-E предложен исключительно с передним приводом. Электромотор выдает 204 л.с. и 285 Нм. Батарея тоже одна, емкостью 52,5 кВт*ч. Причем за аккумулятор нужно будет вносить ежемесячную плату. Запас хода – 370 км по циклу WLTP. Утверждается, что первую «сотню» электрохэтч наберет за 7,5 секунды.

Электрокар уже доступен к заказу. Цена Perodua QV-E – 80 000 ринггитов (примерно 1,5 млн рублей по текущему курсу), плата за аренду батареи составляет 275 ринггитов в месяц (5200 рублей).