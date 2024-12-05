В Малайзии представлен национальный электромобиль под маркой Perodua

Субкомпактный электрический хэтчбек Perodua eMO-II был представлен вчера на автосалоне в Куала-Лумпуре в статусе прототипа, серийная версия выйдет на рынок в 2025 году и будет самой дешёвой «электричкой» в своём классе.

Основанная в 1993 году компания Perodua является сегодня лидером малайзийского авторынка и контролирует более 40% его объёма, в этом году Perodua рассчитывает продать более 350 тысяч машин. Актуальный модельный ряд Perodua состоит из недорогих компактных и субкомпактных бензиновых моделей, созданных с использованием платформ и агрегатной базы Daihatsu — японской компании принадлежат 25% акций Perodua.

Между тем свой первый электромобиль Perodua разрабатывает по большей части самостоятельно, но с привлечением китайских производителей комплектующих — известно, что батареи будет поставлять компания CATL. Весной прошлого года Perodua представила в виде макета в масштабе 1:6 первый вариант дизайна своего будущего электромобиля и нарекла его аббревиатурой eMO (расшифровывается как Electric Motion Online), а показанный вчера eMO-II — это уже полноразмерный концепт/прототип с детально проработанным салоном. Увы, технические характеристики пока не объявлены.

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Облик у Perodua eMO-II получился довольно динамичным — благодаря рубленным поверхностям, крупным колёсам и вставкам из кованного карбона он кажется прямо-таки хот-хэтчем. Замысловатые пиксели в оформлении светотехники, порогов, кормы и многих деталей салона отсылают к местной парчовой ткани сонгкет и её традиционным орнаментам. Салон eMO-II вдобавок напичкан сенсорными экранами, которых, скорее всего, не будет в серийном хэтчбеке, так как разработчики хотят сделать его максимально доступным.

Как сообщает местный сетевой ресурс Paul Tan, серийный электрический хэтчбек Perodua появится в следующем году и будет стоить в базовом оснащении около 90 000 ринггитов (это примерно 2,2 млн рублей в переводе по текущему курсу), основными конкурентами будут представленные в Малайзии аналоги китайского происхождения — например, субкомпактный кроссовер Neta V от компании Hozon Auto.

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Поскольку электромобильный сегмент малайзийского рынка развит пока плохо, Perodua рассчитывает первое время продавать примерно 500 электромобилей в месяц. Покупатели электрического хэтчбека Perodua смогут заряжать их на терминалах местной компании Gentari («дочка» нефтегазовой компании Petronas), соответствующее соглашение между Perodua и Gentari было подписано в прошлом месяце.