Концепткар ×
  • В Малайзии представлен национальный электромобиль под маркой Perodua

В Малайзии представлен национальный электромобиль под маркой Perodua

05.12.2024 67 0 0

Субкомпактный электрический хэтчбек Perodua eMO-II был представлен вчера на автосалоне в Куала-Лумпуре в статусе прототипа, серийная версия выйдет на рынок в 2025 году и будет самой дешёвой «электричкой» в своём классе.

Основанная в 1993 году компания Perodua является сегодня лидером малайзийского авторынка и контролирует более 40% его объёма, в этом году Perodua рассчитывает продать более 350 тысяч машин. Актуальный модельный ряд Perodua состоит из недорогих компактных и субкомпактных бензиновых моделей, созданных с использованием платформ и агрегатной базы Daihatsu — японской компании принадлежат 25% акций Perodua.

Между тем свой первый электромобиль Perodua разрабатывает по большей части самостоятельно, но с привлечением китайских производителей комплектующих — известно, что батареи будет поставлять компания CATL. Весной прошлого года Perodua представила в виде макета в масштабе 1:6 первый вариант дизайна своего будущего электромобиля и нарекла его аббревиатурой eMO (расшифровывается как Electric Motion Online), а показанный вчера eMO-II — это уже полноразмерный концепт/прототип с детально проработанным салоном. Увы, технические характеристики пока не объявлены.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Облик у Perodua eMO-II получился довольно динамичным — благодаря рубленным поверхностям, крупным колёсам и вставкам из кованного карбона он кажется прямо-таки хот-хэтчем. Замысловатые пиксели в оформлении светотехники, порогов, кормы и многих деталей салона отсылают к местной парчовой ткани сонгкет и её традиционным орнаментам. Салон eMO-II вдобавок напичкан сенсорными экранами, которых, скорее всего, не будет в серийном хэтчбеке, так как разработчики хотят сделать его максимально доступным.

Как сообщает местный сетевой ресурс Paul Tan, серийный электрический хэтчбек Perodua появится в следующем году и будет стоить в базовом оснащении около 90 000 ринггитов (это примерно 2,2 млн рублей в переводе по текущему курсу), основными конкурентами будут представленные в Малайзии аналоги китайского происхождения — например, субкомпактный кроссовер Neta V от компании Hozon Auto.

1 / 2
2 / 2

Поскольку электромобильный сегмент малайзийского рынка развит пока плохо, Perodua рассчитывает первое время продавать примерно 500 электромобилей в месяц. Покупатели электрического хэтчбека Perodua смогут заряжать их на терминалах местной компании Gentari («дочка» нефтегазовой компании Petronas), соответствующее соглашение между Perodua и Gentari было подписано в прошлом месяце.

хэтчбек Малайзия концепты электромобиль новинки концепткар Perodua
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Масл-кар Восемь самых дорогих автомобилей эры классических американских масл-каров Во второй половине 60-х – начале 70-х американские автопроизводители словно с катушек послетали, устроив форменную гонку вооружений как на кольцевых трассах и дрэг-стрипах, так и в дилерских... 1281 0 2 05.12.2024
Статьи / Авто с пробегом Ford Kuga II с пробегом: мрачный EcoBoost и надежда на классические агрегаты В первой части материала о выборе Ford Kuga второго поколения с пробегом мы выяснили, что кузов, несмотря на внешний лоск, уже может иметь точечные проблемы вплоть до сквозных, салон не все... 3987 12 2 04.12.2024
Статьи / Тесты Duster – не Renault, Lancer – не Mitsubishi: угадываем разные машины с одинаковыми названиями Встречали ли вы хоть в раз в жизни своего однофамильца? Наверняка да. В автомобильном мире маркетологи стараются такого избегать, чтобы не тратить силы на рекламу конкурентов. Но иногда одно... 1802 3 0 01.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66135 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 52781 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21420 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
12 Кроссовер Ford Kuga II с пробегом: мрачный EcoBoost и надежда на классические агрегаты
10 Седан Бизнес-седан Lada Aura выходит на рынок
7 Кроссовер Новый российский кроссовер от Росатома: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings