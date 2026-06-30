Гибридные авто ×

Представлен универсал Lynk & Co 07GT: полный привод и спецверсия

30.06.2026 741 0 0
Представлен универсал Lynk & Co 07GT: полный привод и спецверсия

Бренд Lynk & Co начал принимать заказы на универсал с индексом 07GT. Новинка представляет собой подзаряжаемый гибрид, для нее предусмотрен полный привод. Кроме того, на старте продаж доступен особый спорт-вариант.

Гибридный универсал Lynk & Co 07GT анонсировали еще в начале весны. Но только сейчас в Китае провели полноценную презентацию, объявили комплектации и предварительные цены и открыли прием заявок. Пятидверка сделана на базе бензоэлектрического же седана Lynk & Co 07, который дебютировал еще в 2024-м. К слову, в прошлом году четырехдверку освежили – в частности, она получила автопилот с лидаром над лобовым стеклом, плюс модернизировали технику. Ну и напомним, что изначально бренд Lynk & Co был совместным проектом Geely и Volvo, но ныне это суббренд Джили.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Пятидверная модификация сразу разрабатывалась с лидаром, причем он идет уже в базе. Оптику Lynk & Co 07GT унаследовал от седана, бамперы – оригинальные. На крыше установлены рейлинги. Кроме того, универсал получил полускрытые ручки дверей, тогда как у седана они выдвижные. Сами двери – безрамочные, как и у родственника. Универсалу положены 18- или 19-дюймовые диски.

К заказу также доступен лимитированный вариант с незатейливым названием Limited Edition. Фишки такого универсала – матовый серый кузов, чуть более внушительный обвес, карбоновое антикрыло на багажной двери, 19-дюймовые кованые черные колеса, синие четырехпоршневые суппорты и значок с названием спецверсии. Китайские СМИ пишут, что всего выпущено 1007 экземпляров Lynk & Co 07GT Limited Edition. К слову, часть оборудования особого исполнения за доплату предусмотрено и для стандартной пятидверки.

Lynk & Co 07GT Limited Edition
Lynk & Co 07GT Limited Edition
1 / 6
Lynk & Co 07GT Limited Edition
Lynk & Co 07GT Limited Edition
2 / 6
Lynk & Co 07GT Limited Edition
Lynk & Co 07GT Limited Edition
3 / 6
Lynk & Co 07GT Limited Edition
Lynk & Co 07GT Limited Edition
4 / 6
Lynk & Co 07GT Limited Edition
Lynk & Co 07GT Limited Edition
5 / 6
Lynk & Co 07GT Limited Edition
Lynk & Co 07GT Limited Edition
6 / 6

Длина Lynk & Co 07GT равна 4846 мм (версии Limited Edition – 4866 мм), ширина – 1900 мм, высота – 1485 мм. Для сравнения, длина седана Lynk & Co 07 – 4835 мм. Колесная база у машин совпадает – 2843 мм. Объем багажника переднеприводного «сарая» — 614 литров, полноприводного – 548 литров. Седан бывает только с передним приводом, его багажник вмещает 450 литров.

1 / 2
2 / 2

Внутри универсал в целом повторил исходный Lynk & Co 07. Разве что в салоне 07GT появились механические дверные ручки, а расположенные на центральном тоннеле подстаканники лишились крышки. В списке стандартного оборудования значатся: система распознавания лиц, беспроводная зарядка, виртуальная приборка на 10,2 дюйма, мультимедиа с планшетом диагональю 15,4 дюйма, подогрев и вентиляция передних кресел, аудиосистема Harman Kardon с 23 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского сиденья) и комплекс водительских ассистентов с упомянутым выше лидаром. Дорогие версии – это также массажер сидений, проекционный дисплей с дополненной реальностью и холодильник. Кресла особого универсала Lynk & Co 07GT Limited Edition обиты синей алькантарой.

Lynk & Co 07GT Limited Edition
Lynk & Co 07GT Limited Edition
1 / 3
Lynk & Co 07GT Limited Edition
Lynk & Co 07GT Limited Edition
2 / 3
Lynk & Co 07GT Limited Edition
Lynk & Co 07GT Limited Edition
3 / 3

Силовая установка «простых» версий пятидверки включает бензиновую турбочетверку 1.5 (163 л.с.) и расположенный на передней оси 245-сильный электромотор. Суммарная отдача – 408 л.с. и 615 Нм. На задней оси топового Lynk & Co 07GT и особого варианта Limited Edition есть дополнительный электродвигатель, совокупная отдача этих исполнений – 530 л.с. и 765 Нм. Все версии имеют батарею емкостью 28,3 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – 200 или 170 км по циклу CLTC (передний/полный привод). У переднеприводного седана Lynk & Co 07 аналогичные турбомотор 1.5 и 245-сильный электродвигатель, плюс ему наряду с батареей на 28,3 кВт*ч еще положен более скромный аккумулятор емкостью 18,4 кВт*ч.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

За универсал Lynk & Co 07GT сейчас просят 165 800 – 185 800 юаней (около 1,9 млн – 2,1 млн рублей по актуальному курсу), спецверсия Limited Edition стоит 208 800 юаней (2,4 млн рублей). Цена родственного седана Lynk & Co 07 варьируется от 155 800 до 185 800 юаней (1,78 млн – 2,1 млн рублей).

универсал Китай авторынок новинки гибридные авто Lynk&Co Lynk&Co 07 Geely
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Право на право: риск вождения или запрета праворульных машин РИА Новости на днях обрадовало известием: в России решили оценить, насколько опасна эксплуатация праворульных автомобилей. Что ж, не в первый раз всю правую от Урала половину страны трясёт о... 708 6 0 29.06.2026
Статьи / История Nissan R390 GT1: как опозориться на Ле-Мане и стать одним из сильнейших спортпрототипов мира Мало кто знает, но за несколько лет до появления гиперкара Bugatti Veyron с его фантастическими характеристиками и умопомрачительным ценником обладатели толстых кошельков могли купить столь... 1272 1 1 28.06.2026
Статьи / История От Леннона до Траволты: как появился Mercedes-Benz SL W113 и почему он стал культовым Для большинства автомобилистов Mercedes-Benz – это прежде всего престижные и комфортабельные четырехдверные седаны, от компактного «сто девяностого», ставшего затем C-классом, до вереницы S-... 796 0 2 27.06.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42989 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 41343 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 13480 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
6 Право на право: риск вождения или запрета праворульных машин
3 Седан Hyundai Elantra кардинально сменил имидж в новом поколении
3 Новый внедорожник Audi: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings