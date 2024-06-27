Преемник Geely Atlas получил порцию обновок: уже не Cool, зато дешевле

Этот компактный кроссовер Geely дебютировал в Китае весной прошлого года под названием Boyue Cool (cool – «крутой» с англ.). По сути, он является короткой версией модели Geely Boyue L второго поколения, которая у нас представлена как новый Atlas. Саму «эльку» в Поднебесной освежили в мае. А сегодня там стартовали продажи Boyue Cool 2024 модельного года – и теперь это «просто» Geely Boyue. Отметим, кроссовер первой генерации с китайского рынка уже ушел, тогда как в других странах такая пятидверка еще в строю (в частности, в РФ она превратилась в Belgee X70).

Слева – актуальный Geely Boyue L, он же новый Geely Atlas в России. Справа – короткий Geely Boyue, бывший Boyue Cool

Дизайн менять не стали. Кстати, и внешность, и интерьер бывшего «крутого» кроссовера оформлены в едином ключе с Geely Boyue L, хотя у машин разные кузова. Длина младшего паркетника равна 4510 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2701 мм. Для сравнения, размеры «эльки»: 4670/1900/1705 мм, расстояние между осями – 2777 мм.



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В новом модельном году короткому Geely Boyue расширили палитру цветов кузова – добавлен оттенок Aurora Purple. Аналогичного цвета обивка предусмотрена и для салона, плюс можно выбрать зеленоватую «кожу». Кроме того, добавлен опциальный «черный» пакет: в этом цвете будут выполнены окантовка зеркал, диски, спойлер, крыша и расположенные на ней рейлинги.



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Как и прежде, кроссовер доступен в четырех комплектациях, но их состав перетряхнули в пользу покупателей. Базовый паркетник получил электропривод складывания наружных зеркал и камеры кругового обзора. Во второй по старшинству версии появились адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов), удержания в полосе движения и помощи в пробках. Также начиная со второго исполнения Geely Boyue отныне имеет электропривод багажной двери (прежде был только у топ-версии).



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Технику реформы не затронули. Geely Boyue предложен с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 181 л.с. (290 Нм), которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.



Geely Boyue L (он же новый Geely Atlas в РФ) и Boyue

Новый модельный год не сделал паркетник дороже – наоборот, цены снижены. За посвежевший Geely Boyue просят 92 800 – 118 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,06 млн – 1,36 млн рублей по текущему курсу. Прежний Boyue Cool еще присутствует в продаже, он стоит 99 800 – 125 800 юаней (1,15 млн – 1,44 млн рублей). Компания Geely пока так и не решилась вывести короткий паркетник на экспортные рынки.

