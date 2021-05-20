Преемник седана Skoda Rapid проехался на камеру: возможно, это Slavia

Новая «четырехдверка» предназначена для индийского рынка, там ее, как ожидается, предложат с теми же моторами, что и местный кроссовер Kushaq. Официальную презентацию могут провести уже в этом году.

В Индии модель Skoda Rapid на платформе PQ25 появилась еще в 2011-м, то есть на три года раньше, чем в России. Но если наша Шкода изначально была лифтбеком с собственным дизайном, то индийская версия – это седан, точнее, чуть доработанный клон прежнего четырехдверного Volkswagen Polo (в Индии такой Фольксваген зовется Vento). У нас оба «бюджетника» формально перешли в новое поколение в прошлом году, сохранив старую «тележку» (ту самую PQ25), причем российский Поло тоже стал лифтбеком. А вот на индийском рынке эту парочку заменят модели на платформе MQB-A0-IN, которая была создана специально для этой страны и представляет собой удешевленный вариант глобальной MQB. И в Индии уже начали ловить тестовые прототипы: видеоролик с закамуфлированным автомобилем выложило местное издание MotorBeam, и хотя эмблем на машине не видно, считается, что это именно Skoda – преемник «их» Рапида.

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Считается, что чешская марка снова предложит индийцам «четырехдверку», а не лифтбек. При этом модель, по данным местных СМИ, унифицирована с бразильским седаном Volkswagen Virtus (он же на заглавном фото; модель построена на «исходной» платформе MQB): у машин вроде бы общие кузовные панели. Кстати, сам Виртус тоже уже попадался в Индии. То есть преемник VW Vento, очевидно, окажется переделанным южноамериканским седаном. Но мы сейчас про Шкоду.



Не так давно марка зарегистрировала в Индии имя Slavia, местные медиа решили, что именно его и получит новый седан. К слову, с этого имени, собственно, началась сама Skoda: так называлась марка, под которой делали первые велосипеды Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент. Впрочем, не исключено, что новинке все же подберут другое наименование, но индийцы сошлись во мнении, что это точно будет не Rapid.



В ролике переднюю часть «четырехдверки» не видно из-за включенных фар, однако благодаря предыдущим уловам папарацци мы знаем, что радиаторная решетка выполнена в фирменном стиле марки – у нее вертикальные «клинья». Также у модели имеются светодиодная оптика и антенна-плавник. Заглянуть в салон не удалось.

Volkswagen Virtus для Южной Америки 1 / 3 Volkswagen Virtus для Южной Америки 2 / 3 Volkswagen Virtus для Южной Америки 3 / 3

Новый седан крупнее индийского Рапида, хотя точные габариты пока неизвестны. Длина бразильского VW Virtus равна 4482 мм, колесная база – 2651 мм, объем багажника – 521 литр. Показатели актуального седана Skoda Rapid: 4413 и 2552 мм, 460 литров. Ну и для сравнения, длина нашего нового лифтбека – 4485 мм, расстояние между осями – 2602 мм, объем грузового отсека – 530 литров.



Моторную гамму «четырехдверка», скорее всего, разделит с индийским паркетником Skoda Kushaq, ведь он построен на той же «тележке» MQB-A0-IN. Речь идет о бензиновых «турботройке» 1.0 TSI (115 л.с.) и «турбочетверке» 1.5 TSI (150 л.с.). Оба мотора сочетаются с шестиступенчатой «механикой», литровому еще положена 6АКП, а старшему движку – 7DSG.

Нынешний седан Skoda Rapid для Индии 1 / 4 Нынешний седан Skoda Rapid для Индии 2 / 4 Нынешний седан Skoda Rapid для Индии 3 / 4 Нынешний седан Skoda Rapid для Индии 4 / 4

Премьеру седана Skoda ждут в этом году, хотя до дилеров он, вероятно, доберется только в начале 2022-го. Следом за новинкой чешской марки должны представить и родственную «четырехдверку» Volkswagen. Обе модели будут производить локально. О планах продавать такие седаны в других странах информации пока нет.

