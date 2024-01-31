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Премиальный кроссовер Wey 05 от Great Wall вот-вот стартует в России

31.01.2024 175 0 0

Продажи обещают начать уже в феврале. Китайский SUV будет доступен в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида.

О том, что на российский рынок официально выйдет принадлежащий Great Wall премиум-бренд Wey, было объявлено осенью прошлого года – у нас первенцем станет крупный кроссовер с индексом 05. Теперь же определились со сроком дебюта: приобрести SUV можно будет с февраля, причем в РФ продажами и обслуживанием займутся дилеры другой марки китайского концерна – Tank.

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На родине кроссовер присутствует с 2021 года, там он зовется Wey Mocca (или Mocha), а в 2023-м модель пережила рестайлинг. Однако в России, как и на других экспортных рынках, решено продавать дореформенный паркетник. К слову, в Европе пятидверка ранее была представлена как Wey Coffee 01, но в этом году «старосветскую» версию тоже переименовали в Wey 05.

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По своим габаритам «пятерка» сопоставима с актуальным Lexus RX. Длина «китайца» (в европейской спецификации) равна 4870 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1690 мм, колесная база – 2910 мм. У Wey 05 вытянутые светодиодные фары и задние фонари, блестящие «штрихи» на радиаторной решетке и выдвижные ручки дверей. 

В пятиместном салоне – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы; еще одна сенсорная панель установлена под центральными дефлекторами обдува, на нее выведено управление «климатом», подогревом кресел и массажером. В списке оборудования нашего кросса также заявлены активная система шумоподавления и проекционный дисплей с дополненной реальностью.

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На российском рынке Wey 05 предложат в виде подзаряжаемого полноприводного гибрида PHEV. В состав установки вошли бензиновая турбочетверка 2.0 и пара электромоторов. По предварительным данным, совокупная отдача версии для РФ – 295 л.с. О батарее пока не рассказали. Европейский кросс имеет аккумулятор емкостью 39,67 кВт*ч, только на электротяге он способен проехать 146 км по циклу WLTP.

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Комплектации и цены Wey 05 для России раскроют ближе к дате старта продаж. Между тем в прошлом году Great Wall также вывел на наш рынок электрическую марку Ora. А всего в РФ теперь представлено пять брендов концерна: помимо Ora, Wey и Tank это еще GWM Pickup и Haval.

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