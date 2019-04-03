Премиальный суббренд Great Wall готовит флагманский SUV на фоне падения продаж
Бренд Wey был представлен китайской компанией Great Wall в 2016 году. Марка позиционируется выше, чем бренд Haval, который также принадлежит автогиганту из Поднебесной. На домашний рынок Wey вышла в 2017-м с кроссоверами VV5 и VV7, а в прошлом году к ним присоединились еще два паркетника – VV6 и гибрид P8. Скоро линейка марки опять будет расширена – предвестник нового вседорожника дебютирует на Шанхайском мотор-шоу. Причем, как сообщают местные СМИ, товарная модель, созданная по мотивам этого концепта, окажется самой дорогой в гамме Wey.
Пока марка распространила лишь три тизера прототипа, его название и характеристики не разглашаются. Судя по картинкам, у кроссовера купеобразный кузов, задние двери распахиваются против хода движения. Обычные наружные зеркала отсутствуют – видимо, концепт получил видеокамеры. Еще из особенностей дизайна – узкие светодиодные фары, необычные колесные диски, задние фонари с «штрихами». А ровная поверхность на месте радиаторной решетки намекает на то, что в Шанхай привезут электрокар. Впрочем, у серийного воплощения наверняка будут версии с ДВС.
Напомним, в прошлом году китайцы уже показывали электрический паркетник – концепт Wey-X. У того кроссовера были двери типа «крылья бабочки», в салоне – экран на всю ширину передней панели, голографическая помощница, понимающая голосовые команды, а также система распознавания лиц (датчик встроен в салонное зеркало). О «начинке» Wey-X производитель не рассказал до сих пор, известно лишь, что прошлогодний кросс построен на некой новой платформе, плюс в его арсенале значился автопилот. Не исключено, что новому концепту Wey перепадут какие-нибудь «фишки» от «икса».
Сроки появления флагманского паркетника в продаже еще неизвестны. Пока же титул самого передового и дорогого SUV марки принадлежит полноприводному гибриду P8, в состав установки которого входят бензиновая «турбочетверка» 2.0 и установленный на задней оси электромотор. Совокупная отдача кросса – 340 л.с. Цена Wey P8 – от 259 800 юаней (с учетом госсубсидии), что эквивалентно около 2 531 000 рублей по актуальному курсу. Кстати, осенью 2018-го марка анонсировала купеобразную версию P8, но у дилеров «купе» пока не появилось.
Между тем Wey теряет покупателей в Китае. Всего в прошлом году было реализовано 139 486 автомобилей премиум-бренда, причем в январе 2018-го клиентам передали более 20 000 машин, а в последующие месяцы дилеры продавали в среднем по 10 000 единиц. Однако в январе и феврале 2019-го марка «ушла» в минус: реализовано 10 167 и 6205 экземпляров соответственно – это на 50% и 27% меньше, чем годом ранее.
За пределами китайского рынка бренд Wey пока не представлен. Но совсем скоро в России заработает завод Haval – вполне возможно, что в будущем на его конвейер поставят и автомобили премиального суббренда Great Wall.
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