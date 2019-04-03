Премиальный суббренд Great Wall готовит флагманский SUV на фоне падения продаж

Марка Wey распространила тизеры нового кроссовера. Публичная премьера модели пройдет на Шанхайском автосалоне, который откроется через пару недель.

Бренд Wey был представлен китайской компанией Great Wall в 2016 году. Марка позиционируется выше, чем бренд Haval, который также принадлежит автогиганту из Поднебесной. На домашний рынок Wey вышла в 2017-м с кроссоверами VV5 и VV7, а в прошлом году к ним присоединились еще два паркетника – VV6 и гибрид P8. Скоро линейка марки опять будет расширена – предвестник нового вседорожника дебютирует на Шанхайском мотор-шоу. Причем, как сообщают местные СМИ, товарная модель, созданная по мотивам этого концепта, окажется самой дорогой в гамме Wey.

Пока марка распространила лишь три тизера прототипа, его название и характеристики не разглашаются. Судя по картинкам, у кроссовера купеобразный кузов, задние двери распахиваются против хода движения. Обычные наружные зеркала отсутствуют – видимо, концепт получил видеокамеры. Еще из особенностей дизайна – узкие светодиодные фары, необычные колесные диски, задние фонари с «штрихами». А ровная поверхность на месте радиаторной решетки намекает на то, что в Шанхай привезут электрокар. Впрочем, у серийного воплощения наверняка будут версии с ДВС.

Напомним, в прошлом году китайцы уже показывали электрический паркетник – концепт Wey-X. У того кроссовера были двери типа «крылья бабочки», в салоне – экран на всю ширину передней панели, голографическая помощница, понимающая голосовые команды, а также система распознавания лиц (датчик встроен в салонное зеркало). О «начинке» Wey-X производитель не рассказал до сих пор, известно лишь, что прошлогодний кросс построен на некой новой платформе, плюс в его арсенале значился автопилот. Не исключено, что новому концепту Wey перепадут какие-нибудь «фишки» от «икса».

1 / 4 Концепт Wey-X 2 / 4 Концепт Wey-X 3 / 4 Концепт Wey-X 4 / 4 Концепт Wey-X

Сроки появления флагманского паркетника в продаже еще неизвестны. Пока же титул самого передового и дорогого SUV марки принадлежит полноприводному гибриду P8, в состав установки которого входят бензиновая «турбочетверка» 2.0 и установленный на задней оси электромотор. Совокупная отдача кросса – 340 л.с. Цена Wey P8 – от 259 800 юаней (с учетом госсубсидии), что эквивалентно около 2 531 000 рублей по актуальному курсу. Кстати, осенью 2018-го марка анонсировала купеобразную версию P8, но у дилеров «купе» пока не появилось.

1 / 3 Wey P8 2 / 3 Wey P8 3 / 3 Wey P8

Между тем Wey теряет покупателей в Китае. Всего в прошлом году было реализовано 139 486 автомобилей премиум-бренда, причем в январе 2018-го клиентам передали более 20 000 машин, а в последующие месяцы дилеры продавали в среднем по 10 000 единиц. Однако в январе и феврале 2019-го марка «ушла» в минус: реализовано 10 167 и 6205 экземпляров соответственно – это на 50% и 27% меньше, чем годом ранее.

За пределами китайского рынка бренд Wey пока не представлен. Но совсем скоро в России заработает завод Haval – вполне возможно, что в будущем на его конвейер поставят и автомобили премиального суббренда Great Wall.