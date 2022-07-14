Грандиозное по масштабам и значимости мероприятие придумали, подготовили и провели белорусские и российские мотоциклисты совместно с премией «Внедорожник Года 2022». Минувшей зимой был разработан маршрут, ведущий из столицы Беларуси в российскую глубинку, в Красноярский край, где тоже есть свой Минск, в котором живут потомки переселенцев-белорусов, 115 лет назад покинувших родину в поисках счастья. Десятого июня из центра Минска, прямо от нулевого километра республики, стартовал автомотопробег «Из Минска в Минск». Его маршрут проходил по тем же местам, по которым белорусы в начале прошлого века добирались к новым землям – те же города и те же дороги: Нижний Новгород, Казань, Омск, Аша, Новосибирск, Кемерово, Красноярск. По их пути прошёл караван из нескольких мотоциклов и присоединившегося к путешествию внедорожника Infiniti QX80, в качестве технички оказывавшего всестороннюю поддержку участникам. На каждой остановке экспедицию ждал удивительно тёплый приём, а в некоторых городах колонна пополнялась новыми мотоциклистами, постепенно превращаясь в колонну с флагами и регалиями принимающих клубов и подразделений. И именно эти встречи, а совсем не длительные перегоны и меняющиеся часовые пояса, стали самыми запоминающимися в путешествии.

Партнерский материал

А уж как экспедицию ждали в Минске! В том самом красноярском Минске. Был и накрытый стол, и служба в местной церкви, и многочисленные вопросы, и восхищённые глаза мальчишек, крутившихся у железных коней. Сибирский Минск был основан 115 лет назад, во времена столыпинских реформ, когда крестьяне из западной части империи ехали на восток, чтобы получить землю. Интересно, что Минск белорусский в этом году отметит свой 955-й юбилей. Именно столько лет прошло с первого упоминания города в «Повести временных лет» – летописном источнике, одинаково ценном для русских и белорусов. Кроме того, 2022 год в Беларуси объявлен «Годом исторической памяти», поэтому экспедиция, связывающая историю двух городов и народов, вызвала чрезвычайный интерес городских и республиканских средств массовой информации.

Кстати, мотоциклисты как люди увлечённые не смогли остановиться на красноярском Минске и рванули к Байкалу – всего-то 1300 километров! А заодно сдали норматив «Русская Верста», во время которого за 14 часов 23 минуты нужно проехать 1067 км. Правда, почти всю дорогу шёл проливной дождь, местами переходящий ливень, и впору было вводить новую номинацию – то ли «мокрая верста», то ли «морская миля», но заезд завершился благополучно, и зачёт был сдан. Надо заметить, что почти на всём протяжении маршрута, а это примерно шесть тысяч километров в одну сторону и столько же – обратно, экспедицию встречали хорошие дороги. Разве что восточнее Казани кое-где шёл ремонт. Техника вела себя отменно, и никаких серьёзных сбоев, или поломок не было, а возникающие мелочи решались на ходу.

Таким образом, флаг «Внедорожника года» в этом году добрался до Красноярского края. А так как организаторы привыкли ставить перед собой амбициозные цели, в следующем году пробег пройдёт по маршруту из Москвы в Москву (штат Айдахо) или из Петербурга в Петербург (Флорида). Второй вариант даже предпочтительнее, потому что во Флориде тепло и много вкусных стрит-фудов – раздолье для мотоциклистов!