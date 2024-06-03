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  • Престижный минивэн Forthing Xinghai V9 от Dongfeng предложен с двумя вариантами дизайна

Престижный минивэн Forthing Xinghai V9 от Dongfeng предложен с двумя вариантами дизайна

03.06.2024 142 0 0

Новый полноразмерный MPV доступен исключительно в виде подзаряжаемого гибрида. Для модели заявлен довольно внушительный список оборудования.

Xinghai – это новая линейка бренда Forthing (он же Fengxing), принадлежащего китайскому концерну Dongfeng. Серия была создана специально для электрифицированных и относительно престижных моделей. Ну а ее серийным первенцем стал подзаряжаемый гибридный минивэн с индексом V9: «живые» продажи модели стартовали в Поднебесной в минувшие выходные.

Forthing Xinghai V9 доступен с двумя вариантами оформления передней части. Можно выбрать минивэн с горизонтальными прорезями на внушительной радиаторной решетке и мудреными двухсекционными ходовыми огнями. У второй версии оригинальные ДХО, а на не менее солидной решетке красуются вертикальные плашки, которые сверху вдобавок образуют переплетенный узор.

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По данным местных профильных СМИ, в зависимости от версии длина минивэна варьируется от 5230 до 5251 мм. Остальные габариты едины для всех модификаций: ширина – 1920 мм, высота – 1820 мм, колесная база – 3018 мм. Таким образом, по своим размерам Forthing Xinghai V9 недалеко ушел от GAC Trumpchi M8 последнего поколения.

Новинка Forthing по умолчанию имеет семиместный салон (2+2+3). У «простых» версий V9 внутри – двухэкранное табло, то есть объединенные виртуальная приборка (12,3 дюйма) и тачскрин мультимедийной системы (16,2 дюйма). Дорогим комплектациям положен еще один дисплей мультимедиа (12,3 дюйма) – он находится перед передним пассажиром. Кроме того, в списке оборудования роскошных исполнений заявлены подогрев и вентиляция сидений первого и второго рядов (плюс функция массажа), откидные столики и панорамная крыша. А еще расположенные посередине кресла имеют подставки для ног и встроенные в подлокотники отдельные «пульты». Наконец, в арсенале Forthing Xinghai V9 значатся камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

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В состав установки минивэна вошли бензиновый турбомотор 1.5 и электродвигатель, совокупная отдача – 310 л.с. и 540 Нм. Базовый Xinghai V9 получил батарею емкостью 20,16 кВт*ч, только на электротяге такой вэн проедет 100 км по китайскому циклу CLTC. Остальные версии укомплектованы аккумулятором емкостью 34,94 кВт*ч, паспортный запас хода – 200 км. Суммарная дальнобойность – 1200 и 1300 км соответственно.

Цена Forthing Xinghai V9 лежит в диапазоне от 199 900 до 279 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,5 млн – 3,5 млн рублей по актуальному курсу.

Марка Forthing представлена и за пределами Китая – в том числе, в России. Так что не исключено, что впоследствии минивэн Xinghai V9 появится и на нашем рынке.

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