Превратившаяся в «кроссовер» Toyota Crown показалась на тизерах

Презентацию модели следующего поколения проведут позже на этой неделе. Новинка наверняка будет доступна в виде гибрида, не стоит исключать и появление чисто электрической версии.

Патентные изображения «истинной» новой Toyota Crown выложили в Сеть еще в июне (Крауны для Китая в расчет не берем), официально же модель анонсировали лишь несколько дней назад. И хотя облик машины уже не секрет, компания продолжает делать вид, что никаких утечек не было: сегодня опубликован короткий видеоролик с «фрагментами» новинки. Ну а премьера Crown шестнадцатой генерации пройдет в Японии 15 июля.

В новом поколении флагманская Тойота будет «приподнятым» седаном с купеобразным силуэтом и небольшим хвостиком багажника. Модели достанутся крупная радиаторная решетка и узкие светодиодные фары, а задние фонари сделают в виде единой линии.

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Японские профильные СМИ пишут, что седан сохранит платформу GA-L, созданную в рамках тойотовской архитектуры TNGA. При этом некоторые медиа полагают, будто кросс-седан окажется крупнее предыдущей модели (4930/1840/1540 мм против 4910/1800/1455 мм), но вот колесная база у «шестнадцатой» Короны будет меньше (2850 против 2920 мм).



Топ-версии прочат гибридную установку на основе бензинового турбомотора 2.4, как у свежего Lexus RX 500h F Sport Performance (суммарная отдача такого SUV — 371 л.с. и 550 Нм). Для Crown предусмотрен полный привод. Позже кросс-седан может превратиться в полноценный электрокар.



Ожидается, что модель станет глобальной: она появится не только в Японии, но также в Китае и США.

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Напомним, предыдущий седан Toyota Crown в строю с 2018 года, более-менее серьезный рестайлинг он пережил в 2020-м. Японцам «четырехдверка» сегодня доступна с бензиновой «турбочетверкой» 8AR-FTS 2.0 (245 л.с.), а также с двумя гибридными установками – на основе «атмосферника» A25A-FXS 2.5 (совокупная отдача – 226 л.с.) и на основе мотора 8GR-FXS V6 3.5 (суммарная мощность – 359 л.с.). Младший гибрид может быть как с задним, так и с полным приводом, остальные модификации – только заднеприводные.

