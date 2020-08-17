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  • Прежний Renault Duster получил турбомотор, как у Арканы. Есть и другие обновки

Прежний Renault Duster получил турбомотор, как у Арканы. Есть и другие обновки

17.08.2020 948 0 0

Компания Renault выводит турбоверсию Дастера на индийский рынок. Такая модель еще отличается декором и расширенным списком оборудования.

 

В Европе, Африке и на Ближнем Востоке давно продают Duster второго поколения (в Старом свете – под брендом Dacia), минувшей весной такой кросс добрался и до Южной Америки. В Индии же, как и в России, до сих пор представлен «первый» SUV. Но если у нас новый Дастер все же появится (замаскированные образцы уже ловили на российских дорогах), то индийцам модель второй генерации в ближайшем будущем не светит. Зато еще в 2019-м «их» кросс обновился по собственной программе, а в начале этого года на местном автосалоне дебютировала турбоверсия. И вот, наконец, паркетник с новым мотором выходит на рынок.

Итак, в Индии «первый» Duster теперь доступен не только с «атмосферником» 1.5 (106 л.с., 142 Нм), но и с «турбочетверкой» 1.3, разработанной альянсом Renault-Nissan вместе с концерном Daimler. Такой турбодвигатель есть и у наших Renault Arkana и Kaptur, кроме того, недавно им начали оснащать родственный Дастеру индийский Nissan Kicks (построен на платформе B0, тогда как глобальный Кикс базируется на «тележке» V). Отдача аналогична местному паркетнику Nissan – 156 л.с. и 254 Нм. Как и у Кикса, движок сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором X-Tronic («атмосфернику» положена только 5МКП). Полного привода Duster лишился в Индии в марте вместе с дизелем (1.5 dCi отправлен в отставку, так как в Рено посчитали слишком дорогой его модернизацию под новые эконормы), «камбэка» не случилось — машины с 4WD там спросом не пользуются.

Турбоверсия также отличается декором: у такого Дастера есть красные акценты спереди, в том же цвете выполнена и надпись с названием модели на корме.

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Кроссовер с мотором 1.3 предлагается в трех комплектациях. В списке стандартного оборудования имеются система Start/Stop (модели с атмосферным 1.5 она не положена в принципе), ABS+EBD, пара подушек безопасности, задний парктроник и кондиционер. В топ-версии появляются 17-дюймовые диски нового окраса, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, круиз-контроль, система помощи при подъеме и ESP (двух последних систем у индийского Дастера с «атмосферником» также нет).

 Паркетник с турбодвигателем стоит от 1 049 000 до 1 359 000 рупий (около 1 030 000 – 1 335 000 рублей по актуальному курсу), тогда как за Duster с атмосферным мотором сегодня просят 859 000 – 999 000 рупий (844 000 – 981 000 рублей). К слову, Nissan Kicks с 1.3 обойдется минимум в 1 185 000 рупий (1 164 000 рублей), но турбоверсия этой модели богаче (например, у Кикса с турбомотором уже в «базе» есть мультимедиа и камера заднего вида).

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Что же касается нашего Renault Duster нового поколения, то, скорее всего, такой кроссовер повторит бразильскую версию – и оба тоже должны получить турбодвижок 1.3. О сроках в Рено официально пока не заявляли, но будем надеяться, что у нас модель второй генерации дебютирует до конца текущего года.

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