Признание заслуг лучших: официальные дилеры Toyota и Lexus получили награды

Ежегодная церемония вручения премии «Награда Президента» прошла в седьмой раз. Лучших выбирали по девяти различным номинациям, среди них есть новая – «Приз зрительских симпатий».

Партнерский материал

Лауреаты очередной ежегодной церемонии вручения премии «Награда Президента» были объявлены в Москве на минувшей неделе. Торжественное мероприятие впервые за семь лет существования премии прошло в онлайн-формате (это связано с заботой о здоровье сотрудников и партнёров компании в условиях распространения ковида). Напомним, награда ежегодно вручается лучшим официальным дилерам Toyota и Lexus в России, Беларуси и Армении (по итогам прошлого года).



Тойота Центр Вологда

Чтобы определить победителей, компания изучает результаты системной внутренней оценки, охватывающей все области деятельности дилерских предприятий: речь идёт в том числе о продажах новых автомобилей и машин с пробегом, о сервисе, о корпоративных продажах, о финансовых услугах, о квалификации персонала и т.д. Кроме того, на итоговую оценку деятельности дилеров влияют такие критерии, как уровень удовлетворенности клиентов и качество обслуживания.



Тойота Центр Стерлитамак

«Высокий уровень доверия клиентов позволил нам успешно преодолеть непростую рыночную ситуацию. Мы смогли удержать лидерство в ключевых сегментах и подтвердить объемы продаж автомобилей, представив долгожданные новинки, – комментирует президент ООО «Тойота Мотор» Сюдзи Суга. – Ставя на первое место интересы наших клиентов, мы постоянно следим за качеством своей работы. И совместно с нашими дилерами каждый день ищем возможности добиться лучшего результата».



Тойота Центр Уфа

По результатам 2020 года в девяти номинациях лучшими были признаны 28 (по 14) дилерских центров. Отметим, в России, Беларуси и Армении в общей сложности насчитывается 114 дилеров Toyota и 58 – Lexus.

В основной номинации – «Лучший дилер» – наибольшее количество баллов набрали: Тойота Центр Вологда, Тойота Центр Нижневартовск, Тойота Центр Стерлитамак и Тойота Центр Уфа. В свою очередь среди дилерских центров Лексус главную награду получили: Лексус – Сургут, Лексус – Самара, Лексус – Ижевск и Лексус – Уфа. При этом абсолютным рекордсменом является Тойота Центр Вологда: впервые за всю историю премии дилерский центр сумел добраться максимально возможной планки – 115 баллов.



Тойота Центр Нижневартовск

Тойота Центр Владимир и Лексус – Набережные Челны удостоились наград в номинации «Прорыв года». Здесь компания оценивала максимальное улучшение результатов по сравнению с предыдущим годом. Победителями в следующей категории – «Клиент на первом месте» – оказались Тойота Центр Вологда, Тойота Центр Краснодар и Тойота Центр Тамбов, а также Лексус – Тольятти, Лексус – Краснодар и Лексус – Воронеж.



Лексус Ижевск

Следом идёт номинация «Продажи новых автомобилей»: здесь оценивается множество показателей – от выполнения ежемесячного и общего плана продаж, точности рыночного прогноза и роста доли рынка до качества клиентского обслуживания в шоуруме и онлайн. В итоге лучшими по итогам прошлого года были признаны Тойота Центр Екатеринбург Запад и Лексус – Тольятти.



Лексус Сургут

Лучшими в ещё одной категории – «Сервисное обслуживание» – оказались Тойота Центр Вологда и Лексус – Томск. У этих дилеров высокий уровень сертификации персонала, большое количество и признанное качество сервисных операций, а также высокая степень эффективности послепродажного обслуживания и т.д. Победителями в номинации «Продажи автомобилей с пробегом» стали Тойота Центр Орск и Лексус – Самара, а в «Корпоративных продажах» – Тойота Центр Пискаревский и Лексус – Краснодар, в категории «Финансовый менеджмент» – Тойота Центр Нижний Новгород Юг и Лексус – Уфа.



Лексус Самара

В этом году в списке появилась новая номинация: «Приз зрительских симпатий». Здесь победители были определены с помощью голосования пользователей, которое проводилось на официальных сайтах брендов. Клиенты назвали лучшими Тойота Центр Кубань и Лексус – Лосиный Остров.

Помимо этого, на мероприятии объявили лауреатов премии Ichiban, которой отмечают достижения дилеров Toyota по всей Европе. Здесь награда вручается за обеспечение максимальной удовлетворенности клиентов работой отделов продаж и послепродажного обслуживания. По итогам года лучшими признали Тойота Центр Вологда, Тойота Центр Минск и Тойота Центр Нижний Тагил.



Лексус Уфа

Ещё стали известны обладатели международной награды «5 звезд»: она вручается за достижение лучших результатов по итогам годового «Исследования Гостеприимства Лексус». Здесь оцениваются различные аспекты работы дилера: с 2017 года её получают центры, предлагающие «топовый клиентский опыт» и относящиеся к посетителям как к гостям в собственном доме. По итогам 2020-го соответствующего статуса были удостоены 38 дилерских центров Lexus.

Также стоит отметить, что Лексус – Краснодар был награжден международной премией Kiwami Awards: в ней ежегодно принимают участие дилерские центры со всей Европы. Премия позволяет подтвердить звание обладателя исключительно высочайшего уровня сервиса для клиентов (в переводе с японского название награды переводится как «исключительный, особенный»). Получить эту награду из года в год стараются лучшие из лучших дилерских центров бренда.

