Так уж вышло, что после 1967 года, когда с легкой руки журналиста Юрия Бычкова в обиход вошло понятие Золотого кольца России, вошедшие в этот список старинные русские города стали настоящей Меккой для туристов. При этом остались города, ничуть не менее интересные с точки зрения истории, поток туристов в которые так и не стал по-настоящему массовым. Одним из таких обойденных туристическим вниманием городов является расположившийся недалеко от границы Московской и Владимирской областей райцентр Александров.

От советского наукограда Пересвет до уездного города Александров – чуть более получаса езды на машине. Казалось бы, трудно найти столь разные населенные пункты: первый стал городом только в 2000 году, а второй – в 1778. Но есть то, что их объединяет: оба названы в честь Александров. Первый – в честь боярина, выбравшего путь воина-монаха и выступившего «поединщиком» в битве на Куликовом поле, второй – в честь князя-воина, победившего шведов на Неве и тевтонских рыцарей на льду Чудского озера. А еще в обоих этих городах живет история страны. Очень разная, но и там, и там были индивидуумы, штурмовавшие небо.

От Ивана Калиты до Василия III

Люди в этих местах жили давно, задолго до появления поселения с названием Александровская слобода. И жили именно слободами – группами свободных от крепости граждан, не пребывавших в статусе чьих-то холопов. Еще в начале XIV века московский князь Иван Калита разрешил приходить и селиться на своих землях «людям из иных княжений», не облагая их податями. Это способствовало заселению и освоению пустующих после «татарского разорения» территорий. Но уже сто лет спустя слободки утратили свои привилегии и свободы, поскольку князья раздали их своим служилым людям в вотчину. Этим занимались и Иван II Красный, и Василий II Тёмный, и Дмитрий наш Донской.

Капитальное строительство в Александровской слободе начал Василий III, занявший великокняжеский престол в 1505 году. Но еще до того он получил эти места во владение от своего отца, Ивана III. В итоге Василий решил построить в вотчинных владениях великокняжеский двор, и в летописях пишут, что «лета 7022 (1514 год от Рождества Христова) в Слободе освящена была церковь Покрова». Ныне она стала Троицким собором. Строительство было закончено еще в 1513 году, и именно этот год считается годом рождения Александровской слободы, а значит, и Александрова. По соседству были построены княжеские палаты, целый ряд хозяйственных строений и деревянная на то время стена, окружившая кремль. Возводили все и русские, и итальянские мастера, в том числе – знаменитый архитектор Алевиз Новый, построивший на Руси немало знаменитых сооружений, включая Архангельский собор и Большой Кремлевский дворец в Москве.

Стройка велась с определенной целью: начиная с 1526 года Александровская слобода становится великокняжеской резиденцией, Василий III постоянно наезжает туда со своей женой Еленой Глинской, а в 1528 году принимает там посольство казанского хана Сафа-Гирея. В 1534 году Василий умирает, и Елена Глинская организует постройку вокруг резиденции каменной стены, превратив её в настоящую крепость. Ну а затем и на Руси в целом, и в Александровской слободе наступает эпоха Ивана IV Грозного, «за жестокость прозванного Васильевичем».

Имени Александра, но какого?

Пожалуй, стоит немного поговорить о возникновении названия. Существует несколько версий. Первая гласит, что поселение было названо в честь князя Александра Невского, который, навещая своего отца в Переславле, несколько раз «вставал станом» именно в этом месте. Согласно другим, слобода получила название по имени владевших ею в разные периоды вотчинников – князя Александра Ростовского, боярина Александра Владимировича Лыкова или Александра Ивановича Старкова. Документальных подтверждений ни одной из этих версий нет, но горожанам и туристам больше нравится первый вариант: всё же герой поэм и кино, победитель шведов и тевтонских псов-рыцарей смотрится несколько авантажней, чем никому не ведомые бояре. Не случайно в 2013 году, в год 750-летия со дня смерти князя, перед Рождественским собором был поставлен памятник Александру Невскому. Правда, жителям Александрова он почему-то не очень нравится, и они называют его оловянным солдатиком. А вот бронзовая статуя Ивана Грозного, установленная на набережной реки Серой, несмотря на всю противоречивость этой исторической фигуры, явно пользуется популярностью и у туристов, и у коренных александровцев. Надо признать, для этого есть все основания. Очень симпатичная получилась у архитекторов набережная реки Серой, с прекрасным видом на кремль, всякими арт-объектами, в том числе с забавной «механической рыбой», ну и памятником Ивану Грозному в качестве доминанты.

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В статусе столицы опричнины

Набожность постоянно приводила Грозного в Александровскую слободу. Известно, что в ходе поездок на богомолье по монастырям он как минимум 11 раз делал здесь длительные остановки. Ну а в 1564 году царь Иван абсолютно неожиданно для всех уезжает из Москвы на богомолье, прихватив с собой казну, свою знаменитую либерею, то есть библиотеку, иконы и символы власти. Через некоторое время, уже в 1565 году, он останавливается в Александровской слободе и... объявляет об отречении. При этом все нити власти остаются у него в руках, и с 1565 года вплоть до 1581 года Александровская слобода превращается в столицу российского государства.

В Александровском кремле принимают посольства Швеции, Австрийской империи, Речи Посполитой, Дании, Англии. Одновременно Александровская слобода становится и центром опричнины, и отсюда отправляются карательные походы на Новгород, Тверь, Клин и Торжок. Захваченные в Новгороде и Твери ворота, настоящие произведения искусства, и сегодня красуются на западном и южном порталах Троицкого собора. При этом Александровская слобода превратилась и в культурный центр. Например, здесь работала единственная на тот момент типография, в которой ученик первопечатника Ивана Федорова Андроник Невежа отпечатал два издания первого в России учебника, названного «Псалтирь-учебная». В год 480-летия Александровского кремля в его честь был заложен памятный камень. Здесь заработала первая в России консерватория, куда по велению царя привозили певцов и музыкантов, да и сам царь не чурался музицирования и сочинения хоровых пиес.

Крылья холопа

В 1565 году здесь произошло событие, о котором до сих пор идут споры в среде историков и которое до сих пор вдохновляет художников и писателей. Самым высоким и, возможно, самым необычным с точки зрения архитектуры зданием ансамбля Александровской слободы вне всякого сомнения является Распятская церковь-колокольня. Если верить статье известного этнографа Дмитрия Зеленина, в 1565 году «смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп, смастерил себе из дерева и кожи крылья и летал на них вкруг Александровской слободы». Зеленин цитирует это как фрагмент записи в одной из летописей, то есть трактует как исторический факт. Дальше, правда, начинаются расхождения. Если верить легенде, то полет наблюдал и сам Иван Грозный, и поначалу он отнесся к летуну вполне благожелательно, но затем под давлением церковников сменил милость на гнев и повелел дерзкого холопа казнить: «Человек не птица, крылья не имат <...> аще же приставит крылья деревянны, противу естества творит. То не Божье дело, а от нечистой силы. За сие дружество с нечистой силой отрубить ему, выдумщику, голову, тело окаянного пса смердящего бросить свиньям на съедение, а выдумку сию, аки диавольской помощью снаряженную, после Божественной Литургии огнем сжечь».

Что из всей этой истории – правда, а что – наслоившиеся позднее легенды, мне неизвестно. Но 56-метровая Распятская церковь-колокольня действительно является архитектурной доминантой всего ансамбля, ее восьмигранную в основании свечу видно практически из любой точки Александрова. И это детище Алевиза Фрязина стало одной из первых шатровых церквей-колоколен на Руси. Ну а легенду о «слободском летуне Никитке» вам обязательно расскажут на любой экскурсии по Кремлю.

Впрочем, здесь есть на что посмотреть и помимо церкви-колокольни. Впечатляют и крепостные стены с мощными контрфорсами, и пятиглавая Успенская церковь с примыкающим к ней «государевым двором», и еще одно детище Алевиза Фрязина – удивительно гармоничный собор Троицы Живоначальной, поставленный так, чтобы был «красивый вид для проезжающих дорожных людей». И посмотрите на церковь Сретенья с пристроенным к ней больничным корпусом. Да-да, в Александровской слободе работало одно из первых в России профессиональных лечебных заведений! И что приятно, все расположено очень компактно. Нет, не случайно эта резиденция так нравилась царю Ивану. Но в 1581 он навсегда покинул Александровскую слободу, и произошло это после смерти его сына Ивана. До сих пор непонятно, что там на самом деле случилось, но можно сказать однозначно, что смерть царевича Ивана настигла именно здесь, в здании государева двора, и это событие имело огромное историческое значение.

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Столица на 12 дней и взятка с умом

В Александрове есть и другие достопримечательности. Набережная реки Серой с памятником Ивану Грозному, Рождественский собор с памятником Александру Невскому – все это в пределах пешеходной доступности от кремля. А менее чем в сотне метров от памятника князю – еще один интересный памятник, скромно одетая женщина-работница со знаменем. Этот монумент посвящен событиям 1905 года, когда во время первой русской революции рабочие местных фабрик чуть менее чем на две недели взяли власть в городе и провозгласили его столицей «Александровской республики». Естественно, восстание было достаточно быстро подавлено. Для этого хватило одной роты размещенного в городе саперного полка и взвода донских казаков.

Что еще стоит посмотреть в Александрове? Стоит заехать на вокзальную площадь. Тут можно увидеть сразу две достопримечательности: сам вокзал и церковь Серафима Саровского. Вокзал – одно из самых красивых исторических зданий города. Железная дорога пришла в Александров в 1870 году, и тут есть один примечательный момент. По первоначальному проекту «чугунка» не должна была проходить через город, а идти сразу на Переславль. Но местные купцы оказались куда прозорливей тобольских. Те в свое время дали взятку строителям Транссиба, чтобы дорога обошла Тобольск, поскольку боялись, что железнодорожное сообщение убьет их извозные промыслы. В результате Тобольск захирел, извозы все равно умерли, а на место центрального города Западной Сибири выдвинулась Тюмень. Ну а александровские фабриканты и купцы потратили деньги с куда большим толком. В результате в Александрове появился сначала деревянный, а в 1903 году и капитальный вокзал. Очень элегантное строение – двухэтажная центральная часть, одноэтажные крылья, треугольные фронтоны и классический декор.

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Ну а совсем рядом – церковь Серафима Саровского, на удивление симпатичный храм в псевдорусском стиле. Храм был построен на месте часовни, возведенной в 1888 году «в честь чудесного спасения императорской семьи» во время железнодорожного крушения на станции Борки, по проекту архитектора Валентина Чекалина. В 1928 году храм был закрыт, в нем разместили магазины и столовую для железнодорожников, но в 2003 году здание было возвращено церкви. Ну а для истинно верующих может быть важно, что главным сокровищем храма является ковчежец с частицей мощей преподобного Серафима Саровского, великого подвижника Русской церкви и одного из наиболее почитаемых монахов в её истории.

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Камни природные и рукотворные

В Александрове есть весьма любопытный объект, связанный с вполне современными технологиями – «Музей рукотворного камня», организованный еще в 1964 году сотрудниками Всероссийского НИИ синтеза минерального сырья (ВНИИСИМС) прямо в здании института. Увы, мне не повезло: музей оказался закрыт на ремонт и реконструкцию, и сколько этот ремонт продлится, никому не ведомо. Правда, оказалось, что часть экспозиции все-таки выставлена в местном художественно-краеведческом музее, который занимает не только здание усадьбы купца Первушина, но и классические торговые ряды, построенные в середине XIX века. На самом деле – замена не совсем полноценная.

Институтский музей все-таки делал упор на технологии, туда отбирали и уникальные экземпляры, и образцы с дефектами, на стендах было представлено и оборудование для выращивания искусственных самоцветов, и наглядно показан этот процесс. Ведь главными потребителями продукции института были вовсе не ювелиры (хотя какая-то часть поступала именно в ювелирное производство), а предприятия электронной промышленности. В частности, здесь выращивали кристаллические стержни для лазеров и мазеров, ну а началось все с выращивания искусственных кристаллов кварца. Казалось бы, какие проблемы, ведь кварц – это двуокись кремния, самое распространенное вещество на планете. Вот только найти чистые кристаллы правильной формы и размера довольно сложно, и выход был один: научиться их синтезировать. Первые искусственные кристаллы кварца были получены в СССР в 1952 году, а в настоящее время все кварцевые резонаторы делаются из искусственного пьезокварца.

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Экспозиция же в художественно-краеведческом музее называется «Чертоги подземного царства» и рассчитана на то, чтобы познакомить не слишком уж погруженного в тему посетителя в мир ювелирных и поделочных камней. Зал музея действительно оформлен как подземный грот, а экскурсовод делает упор на связанные с камнями легенды, которые действительно бытуют в немалых количествах.

Фрески на замке

В полутора десятках километров от города стоит Свято-Лукианов монастырь. Основан он был в 1650 году преподобным Лукианом Александровским и знавал за годы своего существования разные времена. Самый большой удар по комплексу исторических построек был нанесен в 1922 году, когда монастырь был закрыт, а его территория была передана под приемник для беспризорников. Далее здесь размещался детский дом, а затем – приют престарелых с отделением для душевнобольных. В 1991 году монастырь вернули церкви, и с тех пор здесь идет вялотекущий процесс реставрации. Одна из церквей – Богоявления – отреставрирована практически полностью. Увы, попасть в другую церковь с уникальными внутренними росписями – Рождества пресвятой богородицы – не удалось: на время проведения реставрационных работ она закрыта.

Когда, как и на чем

Ну и несколько слов для тех, кто задумает посетить Александров на автомобиле. Этот город хорош именно тем, что здесь все можно посмотреть за один день. Дорога от Москвы занимает около двух часов, да и то только потому, что на нескольких участках трассы М-8 идет реконструкция, и там, где организовано реверсивное движение, приходится подолгу стоять, ожидая разрешения на проезд. В общем, выезжать лучше пораньше, чтобы попасть в кремль до двух часов дня и успеть на одну из организованных экскурсий – так вы больше увидите и узнаете. Ну а автомобиль годится любой. Меня вот вполне устроил GAC GS3: он достаточно шустрый для прохвата по основным магистралям, отлично рулится, на многополосных участках позволяет включить адаптивный круиз, легко маневрирует на парковках около туристических объектов. Когда поставить в план эту поездку? Тут однозначного ответа нет. Можно съездить прямо сейчас, пока поток туристов в этот город еще не слишком велик, а можно подождать, пока завершатся многочисленные работы по реставрации и развитию туристической инфраструктуры. В Александрове этим занимаются весьма активно, но насколько хватит запаса энтузиазма, никто не знает. Однако побывать в этом городе стоит точно: сделать это не так уж сложно, а впечатлений можно набраться множество.