Компактный кроссовер GS3 – самый доступный, но при этом самый яркий автомобиль в модельной линейке GAC, хотя обычно бывает как раз наоборот. Но не будем петь дифирамбы раньше времени и сначала посмотрим, что прячется под этой красивой обёрткой матового цвета.

Острые углы

Ну правда, хорош же – прямо стелс-истребитель на колёсах. Многоугольный кузов GS3, состоящий из множества острых граней и хитроумных переплетений поверхностей, словно сделан мастером оригами. Кроссоверу не отказать в оригинальности: нет никаких «монобровей», раскосых фар и прочих элементов дизайна, которые нам уже успели надоесть на других китайских моделях. Жаль только, что фары головного света спрятаны в бампер. Россыпь эффектных треугольников сверху – всего лишь ходовые огни и указатели поворота.

Кстати, об указателях поворота. В красивых многоугольных фонарях на корме для них внезапно используются обычные лампы накаливания, хотя больше нигде в автомобиле источников света такого типа нет. Такой неожиданный архаизм выглядит странно. Впрочем, это ещё надо суметь разглядеть, а вот массивный спойлер с вертикальным стоп-сигналом на багажной двери – тут как тут. И гигантские патрубки выхлопной системы. Правда, бутафорские, в отличие от таковых на GAC Empow. На самом деле они даже не сквозные.

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Тёмно-серые 19-дюймовые колёса с оранжевым (почему-то) ободом – привилегия «спортивной» версии R-Style. Выкидные ручки вместо выдвижных неудобны: они слишком узкие для нормального хвата. В палитре доступных для окраски кузова оттенков недавно появился новый цвет – чёрный глянец. А ещё кроссовер можно купить в белом, сером, серебристом, голубом и даже лавандовом цветах. Ну и в таком вот матовом «графите», как тестовая машина. Правда, при ярком свете графит заметно отдаёт в синеву, а из-за множества граней кузов вообще кажется многоцветным.

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Почти «баварец»

Интерьер ничуть не хуже внешности, и архитектурой салон живо напоминает современные BMW. Кожзам синего цвета приятен глазу, но на ощупь материалы довольно бюджетные. Зато есть симпатичная синяя прострочка и собрано всё аккуратно – никаких посторонних звуков или скрипов. Руль небольшого диаметра и с цепким ободом удобен. На передней панели располагается небольшой блок управления однозонным «климатом», как в Empow, но подогревы и вентиляцию сидений, например, нужно включать через центральный дисплей. Клавиш на тоннеле тут заметно меньше, чем в седане.

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Мультимедийная система хорошо знакома по другим моделям GAC – повторяться не будем. Ну и, конечно, в меню в полном объёме присутствуют все эти лингвистические загадочные конструкции вроде «Сила руки рулевого управления» или «Наведение новичков». 10,25-дюймовый сенсорный экран работает шустро, к быстродействию вопросов нет. А видите эту непонятную перемычку слева от дисплея? Оказывается, это специальное место для кронштейна под смартфон. Зачем? Не знаю, ведь есть отлично работающий Apple CarPlay.

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Приборную панель диагональю ровно семь дюймов похвалить не за что: ярко, чётко, но неудобно. Цифры мелковаты и хаотично рассыпаны по экрану, индикаторы температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива в баке читаются с трудом. Но хотя бы можно обойтись без нарисованной машинки посреди экрана, и на том спасибо. В режиме Sport+, который тоже является особенностью комплектации R-Style, «приборка» наливается красным цветом, а на центральном дисплее появляется набор дополнительных индикаторов.

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Посадка за рулём неплохая, а диапазон продольной регулировки водительского кресла сделан с большим запасом. Настолько, что регулировка руля по вылету ощутимо отстаёт: вот его можно было бы выдвинуть на себя ещё чуть посильнее. Подушка кресла коротковата, но главное – почему опять нет поясничного подпора? Простейшая же штука. Боковая поддержка хороша у спинки, у подушки она ощущается едва заметно. Сзади неожиданно просторно, на спинках передних сидений есть удобные кармашки. Багажник маленький – всего 341 литр, шторки не предусмотрено, зато у двери есть электропривод.

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GS3 построен всё на той же модульной платформе GPMA, как и другие модели марки, но вместо многорычажной задней подвески здесь более простая торсионная балка. Силовой агрегат тоже хорошо знаком: это 1,5-литровая 170-сильная «турбочетвёрка» 4A15J2 с жидкостным интеркулером и 7-ступенчатый робот 7WDCT. Габариты кроссовера – 4410×1850×1600 мм, то есть, по размерам он примерно как Geely Coolray или Chery Tiggo 4.

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Рулим и трясёмся

Ну что, как дела у GS3 с динамикой? Включаем режим Sport+ и стартуем с двух педалей. Наверное, разгон мог бы получиться и пободрее, но автомобиль отчаянно шлифовал потеплевший асфальт шипованными шинами. 250 Н·м тяги на полторы тонны снаряжённой массы хватает для того, чтобы уверенно держаться в потоке, хотя по ощущениям на разгон до сотни требуются всё же не восемь секунд, а как минимум девять. Но от «турбополторашки» иного и не ждёшь, несмотря на весь этот спортивный антураж.

В режиме Sport+ мотор неожиданно отзывчив, а отклики на педаль газа мгновенные. Режим Sport (без плюса) чуть менее резок, но для обычной городской езды оба они совершенно не подходят – машина становится слишком дёрганой и нервной. К тому же приходится бороться с неизменной пробуксовкой на старте. Comfort – другое дело: оптимальные настройки для спокойного передвижения без лишнего напряжения. В общем, мотор хорош, а вот робот настроен так себе.

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Во-первых, он ужасающе долго включает и выключает задний ход. Настолько, что когда пытаешься быстренько развернуться в несколько приёмов, водители, которые решили тебя пропустить, начинают об этом жалеть. Во-вторых, всякий раз при старте с места он сначала выдерживает паузу, а потом будто спохватывается и резко «бросает сцепление», заставляя касаться затылком подголовника. В-третьих, при разгоне на трассовых скоростях он перебирает ступени вместо того, чтобы сразу перескочить на пару передач вниз.

Рулевое управление оставляет двоякое впечатление. В режиме «Грация» руль максимально лёгкий, но почти без обратной связи, режим «Удобство» добавляет больше тяжести, чем реактивного действия, а «Спорт» и вовсе перетяжеляет руль безо всякого смысла. Но это почти не портит управляемость, потому что в любом случае GAC довольно живо реагирует на поворот рулевого колеса. Есть азарт!

Но за это придётся заплатить, как водится, плавностью хода. По крайней мере, в модификации R-Style с её красивыми колёсами. Кроссовер подробно рассказывает водителю о микропрофиле дорожного полотна, отмечая по пути все ямы, пересчитывая трещины в асфальте и собирая стыки на эстакадах. На короткой волне его трясёт, но на длинной нет и намёка на раскачку – подвеска подчёркнуто плотная.

Но энергоёмкости ей всё же, увы, не хватает: можно без проблем довольно быстро ехать по разбитой дороге, а потом GS3 вдруг жёстко замыкает переднюю подвеску на безобидном с виду «лежачем полицейском». Так что лучше аккуратно перед ним притормаживать, благо тормоза здесь цепкие и с хорошей настройкой педали. Шумоизоляция не хуже, чем у любого среднестатистического китайского кроссовера, но и едва ли лучше. Громче всего здесь гудят шины в колёсных арках.

Цены и конкуренты

GAC GS3 – автомобиль не только яркий внешне, но и достаточно интересный по ходовым качествам. Не хот-хэтч, конечно, однако пошустрить на нём довольно приятно и даже азартно. Хотя, признаться, от такой внешности всё-таки ожидаешь большего. Недостатки? Ну а как же без них. Безусловно, тут есть куда приложить руки. Но давайте посмотрим на цены. Базовая комплектация GS обойдётся в 2,5 миллиона, а за топовую версию GL-R попросят 2,85 миллиона. Между ними есть ещё три исполнения – на любой кошелёк.

Geely Coolray тем временем стартует с 2,79 миллиона рублей за стандартную комплектацию, а Chery Tiggo 4 на роботе (да-да, он бывает ещё и на механике) обойдётся минимум в 2,29 миллиона рублей. Дешевле, но GAC будет изрядно веселее и как бы это сказать… молодёжнее. И явно интереснее внешне, хотя это уже, конечно, вкусовщина: как знать, быть может, слишком броский дизайн кого-то может и отпугнуть. Но более яркого нового автомобиля за эти деньги сегодня не найти уж точно.