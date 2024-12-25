Продажи автомобилей с пробегом стоимостью более 3 миллионов рублей выросли на 29% за год

По данным платформы, средняя цена1 автомобиля с пробегом стоимостью более 3 миллионов рублей в 2024 году по сравнению с предыдущем годом практически не изменилась и составила 4 476 000 рублей. В 2024 году на этот сегмент пришлось 9,72% от всех продаж авто с пробегом. При этом доля увеличилась: годом ранее она составляла 7,81%.
Среди моделей в данной категории авто лидирует Toyota Camry, чья доля по итогам года составила 3,28%. Далее идут две модели BMW: на второй строке кроссовер X5 с долей 3,11%, а на третьей – авто бизнес-класса 5 серии с 2,66%. Четвертое место досталось единственной китайской модели в топ-10 – Geely Monjaro, на долю которой пришлось 2,55% от продаж за год. Замыкает пятерку Toyota Land Cruiser с 2,54%. Также в топ-10 вошли Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz E-класс, Toyota RAV4, BMW X6 и Lexus RX.
Лидером по динамике продаж год к году стала BMW 5 серии: прирост по сравнению с 2023 годом составил 55,6%. На втором месте – Geely Monjaro (рост на 50,7%), третью строчку делят между собой Toyota Camry и Toyota RAV4 (рост на 40,7% у каждой модели).
Лидирующие позиции в сегменте автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей по-прежнему занимают японские и европейские марки. Однако появление в топ-5 китайского бренда Geely, который уже успел завоевать доверие российских покупателей за годы присутствия на нашем рынке, свидетельствует о трансформации сегмента, и этот процесс будет в дальнейшем усиливаться. Так, сегодня на платформе представлено уже порядка 10 тысяч автомобилей с пробегом от китайских производителей в ценовом диапазоне выше 3 миллионов рублей. В быстроменяющейся рыночной ситуации покупателям важно делать выбор, опираясь на проверенные инструменты, поэтому мы рекомендуем пользоваться бесплатным для покупателя сервисом Селект, обеспечивающим прозрачность сделки и комфорт поиска. Благодаря возможности онлайн-бронирования, детального изучения истории владения автомобилем по отчету Автотеки, осмотру и диагностике автомобиля, а также поддержке персонального менеджера на всех этапах, процесс покупки становится максимально безопасным и удобным.
Топ-10 авто стоимостью более 3 млн рублей по доле в продажах, Россия,16 декабря 2023–15 декабря 2024, Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в продажах
|Средняя цена1, (руб.)
|Toyota
|Camry
|3,28%
|3 550 000
|BMW
|X5
|3,11%
|6 990 000
|BMW
|5 серия
|2,66%
|4 400 000
|Geely
|Monjaro
|2,55%
|3 690 000
|Toyota
|Land Cruiser
|2,54%
|5 451 000
|Toyota
|Land Cruiser Prado
|2,34%
|4 350 000
|Mercedes-Benz
|E-класс
|1,94%
|4 300 000
|Toyota
|RAV4
|1,7%
|3 749 000
|BMW
|X6
|1,63%
|7 650 000
|Lexus
|RX
|1,62%
|5 200 000
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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