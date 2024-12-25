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  • Продажи автомобилей с пробегом стоимостью более 3 миллионов рублей выросли на 29% за год

Продажи автомобилей с пробегом стоимостью более 3 миллионов рублей выросли на 29% за год

25.12.2024 52 0 1

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей в 2024 году. Оказалось, что год к году продажи выросли на 29%, а лидером по продажам стала Toyota Camry. 

По данным платформы, средняя цена1 автомобиля с пробегом стоимостью более 3 миллионов рублей в 2024 году по сравнению с предыдущем годом практически не изменилась и составила 4 476 000 рублей. В 2024 году на этот сегмент пришлось 9,72% от всех продаж авто с пробегом. При этом доля увеличилась: годом ранее она составляла 7,81%.

Среди моделей в данной категории авто лидирует Toyota Camry, чья доля по итогам года составила 3,28%. Далее идут две модели BMW: на второй строке кроссовер X5 с долей 3,11%, а на третьей – авто бизнес-класса 5 серии с 2,66%. Четвертое место досталось единственной китайской модели в топ-10 – Geely Monjaro, на долю которой пришлось 2,55% от продаж за год. Замыкает пятерку Toyota Land Cruiser с 2,54%. Также в топ-10 вошли Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz E-класс, Toyota RAV4, BMW X6 и Lexus RX.

Лидером по динамике продаж год к году стала BMW 5 серии: прирост по сравнению с 2023 годом составил 55,6%. На втором месте – Geely Monjaro (рост на 50,7%), третью строчку делят между собой Toyota Camry и Toyota RAV4 (рост на 40,7% у каждой модели).

Лидирующие позиции в сегменте автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей по-прежнему занимают японские и европейские марки. Однако появление в топ-5 китайского бренда Geely, который уже успел завоевать доверие российских покупателей за годы присутствия на нашем рынке, свидетельствует о трансформации сегмента, и этот процесс будет в дальнейшем усиливаться. Так, сегодня на платформе представлено уже порядка 10 тысяч автомобилей с пробегом от китайских производителей в ценовом диапазоне выше 3 миллионов рублей. В быстроменяющейся рыночной ситуации покупателям важно делать выбор, опираясь на проверенные инструменты, поэтому мы рекомендуем пользоваться бесплатным для покупателя сервисом Селект, обеспечивающим прозрачность сделки и комфорт поиска. Благодаря возможности онлайн-бронирования, детального изучения истории владения автомобилем по отчету Автотеки, осмотру и диагностике автомобиля, а также поддержке персонального менеджера на всех этапах, процесс покупки становится максимально безопасным и удобным.
Андрей Ковалев
директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито

Топ-10 авто стоимостью более 3 млн рублей по доле в продажах, Россия,16 декабря 2023–15 декабря 2024, Авито Авто

МаркаМодельДоля в продажахСредняя цена1, (руб.)
ToyotaCamry3,28%3 550 000
BMWX53,11%6 990 000
BMW5 серия2,66%4 400 000
GeelyMonjaro2,55%3 690 000
ToyotaLand Cruiser2,54%5 451 000
ToyotaLand Cruiser Prado2,34%4 350 000
Mercedes-BenzE-класс1,94%4 300 000
ToyotaRAV41,7%3 749 000
BMWX61,63%7 650 000
LexusRX1,62%5 200 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

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