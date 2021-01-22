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  • Продлённый дисконт: срок для уплаты штрафов за нарушения ПДД со скидкой может вырасти

Продлённый дисконт: срок для уплаты штрафов за нарушения ПДД со скидкой может вырасти

22.01.2021 91 0 0

Сейчас нарушителям на то, чтобы оплатить лишь половину взыскания, даётся 20 суток с момента выхода постановления. Предлагается увеличить этот срок вдвое.

 

Российским водителям начали предоставлять 50-процентную скидку на уплату штрафов за нарушения правил дорожного движения ещё в начале 2016 года. Напомним, эта норма не распространяется на ряд повторных и серьёзных нарушений, к примеру, нельзя заплатить только половину штрафа за очередной проезд на запрещающий сигнал светофора, а также за вождение в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования.

Как сообщалось ранее, цель введения «дисконта» – повысить собираемость штрафов за нарушения ПДД. Судя по подсчётам ГИБДД, мера действительно помогла: доля взысканий, которые автовладельцы проигнорировали, после введения скидки стала заметно меньше. Однако уже в 2018 году законодатели заговорили о возможной отмене скидки. В частности, с этим предложением тогда выступал президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Он отметил, что из-за этой нормы «водители расслабились», а бюджет недополучает солидную сумму денег. С подобной инициативой позже выступал и глава дептранса Москвы Максим Ликсутов. Однако норму по-прежнему оставили в силе.

Напомним, сейчас на уплату штрафа со скидкой автовладельцам даётся 20 дней с момента вынесения постановления о правонарушении. Исключения, касающиеся увеличения этого срока, относятся только к тем случаям, когда так называемые «письма счастья» слишком долго идут по обычной почте.

Однако, как сообщает «Российская газета», нынешний 20-дневный срок может увеличиться вдвое. С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он предлагает увеличить срок до 40 дней из-за нынешних сложных экономических условий, вызванных пандемией коронавируса. По его словам, сейчас не всегда и не у всех водителей получается успеть оплатить половину штрафа в течение 20 дней. Это предложение уже было направлено начальнику ГИБДД Михаилу Черникову.

По мнению защитника прав автомобилистов Петра Шкуматова, стоит продлить срок уплаты штрафа со скидкой до 60 дней. Он предлагает взимать полную сумму только в том случае, если автовладелец не оплатил штраф в отведённые два месяца, и информация об этом отправилась судебным приставам. В свою очередь депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что водителям сейчас вполне достаточно имеющихся 20 дней. Так что он предлагает оставить всё как есть.

Уже в текущем году наконец должна заработать удобная система дистанционного обжалования штрафов за нарушения ПДД. Ожидается, что сервис появится 1 сентября 2021-го. Как Kolesa.ru сообщал ранее, жалоба на ошибочное постановление, подаваемая через портал госуслуг, должна быть подписана усиленной квалифицированной или простой электронной подписью с ключом, полученным «в соответствии с правилами использования простой электронной подписи».

Россия авто и общество ГИБДД ПДД законы

 

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