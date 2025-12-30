Проект по выпуску внедорожника на базе Kia Tasman пока «заморожен»

Запрос на такую модель был зафиксирован в Австралии, однако продажи «донорского» пикапа здесь довольно скромные. В компании считают, что сначала должны вырасти показатели Tasman, а потом можно будет подумать о выпуске «родственника».

У некоторых пикапов, которые продаются в том числе и в Австралии, есть внедорожники на их базе. Так, ближайшим родственником грузовика Ford Ranger является внедорожник Ford Everest, а у Isuzu D-Max есть Isuzu MU-X. Ранее предполагалось, что собственным родственным внедорожником обзаведётся и их конкурент – брутальный пикап Kia Tasman, однако, этому проекту «зелёный свет» в ближайшее время, очевидно, не дадут. Ранее дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как мог бы выглядеть такой внедорожник Kia.

Рендер внедорожника на базе Kia Tasman

Напомним, корейская марка Kia представила среднеразмерный пикап Tasman в конце октября 2024 года. Модель поступила в продажу в 2025-м, в список основных рынков сбыта этого грузовика входят Южная Корея, Австралия, а также страны Ближнего Востока и Африки. Ещё летом сообщалось, что в компании серьёзно думают о том, чтобы выпустить внедорожник на базе Tasman.

Однако тогда производитель сразу отметил, что зависеть такой проект будет от показателей Kia Tasman. И если судить по одному из главных рынков для модели – Австралии – пока дела у модели идут не очень. По данным местного издания Drive, в настоящее время объём продаж на указанном рынке составляет менее половины от прогнозируемого, в результате Kia пришлось снизить планку, которая была установлена на 20 тыс. экземпляров в 2026-м.

На фото: пикап Kia Tasman X-Line 4x4 Dual Cab

По словам Роланда Риверо, одного из топ-менеджеров австралийского офиса Kia, «в данный момент внедорожник [на базе Kia Tasman, – прим. ред.] не является самым главным приоритетом». Он добавил, что компания будет ждать, когда пикап добьётся успеха, причём речь идёт о глобальном рынке.

Представитель Kia пояснил, что сейчас запрос на внедорожник на базе Tasman есть у клиентов из Австралии, однако, чтобы компания захотела вложиться в проект, соответствующий интерес должен быть и в других странах. «Нужны Южная Америка, Ближний Восток, внутренний рынок Кореи, все те регионы, которые принимают Tasman, также должны захотеть приобрести внедорожник», — добавил Роланд Риверо.

На фото: салон Kia Tasman X-Line 4x4 Dual Cab (версии для австралийского рынка)

По подсчётам Kia, за ноябрь дилеры в Австралии реализовали 607 экземпляров пикапа, а за всё время с момента старта продаж до конца прошлого месяца – 3716 единиц, в результате в сегменте пикапов Киа занимает здесь лишь девятое место. Однако на домашнем рынке, в Южной Корее, это самый популярный пикап, тем не менее, за ноябрь он разошёлся тиражом всего в 592 шт. (очевидно, в целом этот сегмент здесь не так востребован).

Напомним, в моторную гамму Kia Tasman сейчас входят: бензиновый турбомотор объёмом 2,5 литра мощностью 281 л.с. (максимальный крутящий момент – 421 Нм), работающий в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом, а также 210-сильный турбодизель объёмом 2,2 литра (441 Нм), идущий в комплекте либо с шестискоростной механикой, либо с 8АКП. Привод – задний или полный. Предполагается, что в дальнейшем у пикапа Kia Tasman появятся гибридные модификации, не исключено и появление полностью электрических версий.