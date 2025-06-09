Kia может выпустить брутальный внедорожник на базе пикапа Tasman

Соответствующему проекту пока не дали «зелёный свет»: сначала компании нужно оценить показатели грузовика за первые годы присутствия на рынке.

Корейская марка Kia после довольно продолжительной тизерной кампании представила среднеразмерный пикап Tasman, премьера состоялась в конце октября 2024 года. Модель совсем недавно поступила в продажу: напомним, в списке основных рынков сбыта грузовика числятся Южная Корея, Австралия, а также страны Ближнего Востока и Африки.

На фото: Kia Tasman (версия для австралийского рынка)

У некоторых конкурентов Kia Tasman, к примеру, Ford Ranger и Isuzu D-Max, есть «родственные» внедорожники – Ford Everest и Isuzu MU-X соответственно. Неудивительно, что назрел вопрос о том, планирует ли корейская марка расширить линейку за счёт SUV на базе своего нового пикапа. Кстати, ранее дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как мог бы выглядеть такой внедорожник Kia.

Судя по всему, в компании действительно думают о соответствующей модели: австралийское издание Carsales пообщалось с местным инженером Kia Грэмом Гэмболдом, по словам которого, компания, вероятно, будет готова дать какую-либо информацию касательно потенциального внедорожника на базе Tasman не раньше, чем через три года.

Рендер внедорожника на базе Kia Tasman

По словам главы отдела маркетинга Дина Норбиато, сначала производителю необходимо оценить те показатели, которые корейский грузовик сможет продемонстрировать за первые несколько лет присутствия на рынке. «Если Tasman будет успешным, это сможет открыть много дверей», – добавил он.

Подробностей о потенциальном внедорожнике, проекту по разработке которого пока не дали «зелёный свет», очевидно, нет. Стоит ожидать, что он получит брутальную внешность и особенности оформления пикапа, в том числе «оквадраченные» формы, массивные накладки на колёсные арки и необычную оптику. Салон, вероятно, получил бы минимум отличий.

На фото: салон Kia Tasman (версии для корейского рынка)

«Родственные» модели, наверняка, разделили бы технику. В этом случае в моторную гамму внедорожника вошёл бы бензиновый турбомотор объёмом 2,5 литра мощностью 281 л.с. (максимальный крутящий момент – 421 Нм), в пару ему положен восьмиступенчатый гидромеханический автомат. Альтернатива – 210-сильный турбодизель объёмом 2,2 литра (441 Нм), идущий в комплекте либо с шестискоростной механикой, либо с 8АКП. Привод у грузовика задний или полный.

Как сообщалось ранее, в дальнейшем у пикапа Kia Tasman могут появиться как полностью электрические, так и гибридные модификации. По предварительным данным, поклонникам модели придётся подождать их как минимум ещё около четырёх лет.