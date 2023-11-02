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Проект согласован: платную трассу М-12 продлят до Тюмени

02.11.2023 120 0 0

Ещё в постановлении правительства РФ сказано о том, что скоростную автодорогу М-12 Москва – Казань официально переименуют в М-12 «Восток».

В РФ одной из наиболее загруженных бесплатных федеральных трасс является М-7 «Волга», идущая от Москвы через Казань до Уфы. Решение о строительстве платного дублёра для этой дороги было принято ещё в прошлом десятилетии, непосредственно работы в рамках проекта стартовали в 2018 году. Изначальный маршрут автодороги проходит от Москвы через Нижний Новгород до столицы Татарстана (на сегодняшний день открыто несколько участков), однако позже трассу предложили продлить, причём работы уже начались.

Ранее стало известно о том, что строящаяся платная трасса М-12 пройдёт до Екатеринбурга, а теперь принято официальное решение о том, чтобы продлить её до Тюмени. В пресс-службе кабмина рассказали о том, что соответствующее постановление правительства РФ подписал его председатель Михаил Мишустин.

Согласно этому документу, новая платная трасса должна быть переименована: новое официальное название – М-12 «Восток». Указанное постановление правительства закрепило перечисленные изменения в перечне автодорог федерального значения.

Стоит отметить, что сейчас в РФ уже есть бесплатная трасса «Восток», однако она не достроена (новые участки не появлялись с 2002 года). Маршрут этой автодороги (индекс – А375) проходит по территории Дальневосточного федерального округа между Хабаровском и Находкой. По плану, протяжённость этой автомобильной дороги должна была составить 824 км. Известно, что трассе в ДФО дадут другое название, а имя «Восток» будет закреплено за М-12.

В правительстве РФ пояснили, что теперь в официальных документах маршрут трассы М-12 должен именоваться как «Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень». При этом отмечается, что в состав автомагистрали войдут участки дорог М-7 «Волга» (Казань – Дюртюли, Дюртюли – Ачит), Р-242 (отрезок от посёлка Ачит до Екатеринбурга) и Р-351 (Екатеринбург – Тюмень).

Продление скоростной магистрали М-12 в основном будет представлять собой работы по реконструкции существующих дорог, а не строительству новых «с нуля». Поэтому в российском правительстве предполагают, что новая трасса «Восток» будет в полном объёме открыта для движения уже в 2024 году.

Сейчас движение по платной скоростной трассе осуществляется от Москвы до Арзамаса (город в Нижегородской области). По плану, движение по М-12 до Казани должно быть открыто в декабре текущего года. Ранее стала известна стоимость проезда по трассе М-12: на путь от Москвы до Арзамаса (415,5 км) владельцам легковых автомобилей придётся потратить 2,82 тыс. рублей.

Россия авто и общество дороги

 

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