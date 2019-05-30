Проезд по платным трассам в России может подорожать

Дело в том, что в цену проезда могут включить расходы на создание частных спасательных и пожарных подразделений.

В России есть как платные, так и бесплатные дороги. На вторые автомобилистов пускают бесплатно, а за проезд по первым им приходится расставаться с определённой суммой денег. Сейчас в РФ установлена максимальная планка – 3 рубля за километр пути по участкам, которые находятся на доверительном управлении госкомпании «Автодор». Предположительно такой ценник будет действовать после сдачи в эксплуатацию всей автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург».

Указанную сумму утвердило правительство РФ. Однако её, скорее всего, придётся увеличивать, если отклик найдёт предложение министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева. Напомним, на днях он говорил о том, что необходимо обязать владельцев и концессионеров платных трасс помогать пострадавшим в ДТП. Он считает, что это повысит эффективность реагирования на дорожные аварии.

Также по словам министра, нужно создать подразделения Федеральной противопожарной службы, которые могли бы действовать на платных дорогах. Ещё стоит дать функции и полномочия аварийно-спасательной службы аварийным комиссарам, которые на сегодняшний день реагируют на ДТП, случающиеся на платных участках трасс в РФ.

Евгений Зиничев пояснил, что сейчас на ликвидацию последствий происшествий на некоторых участках платных автодорог у подразделений МЧС уходит 1,5-2 часа. Ситуация осложняется тем, что для авиации нет посадочных площадок, а из-за мачт освещения у спасателей нет возможности посадить на дорогу небольшой вертолёт.

Как сообщает «Российская газета», дорожников удивили такие предложения главы МЧС. Ещё в 2013 году была создана служба аварийных комиссаров. Её мобильные экипажи патрулируют дороги круглосуточно на всех платных участках. На некоторых из них расположены ситуационные центры, из которых дежурные следят за ситуацией на дорогах (в этом помогают камеры); также они координируют действия аварийных комиссаров.

Сообщается, что экипажи оказывают помощь при различных нештатных дорожных ситуациях. Так, комиссары помогают обозначить место вынужденной остановки автомобиля, могут для безопасности прикрыть его патрульной машиной с проблесковым маячком; также они помогают при необходимости поставить запасное колесо, оказывают первую медицинскую помощь и вызывают «скорую». Короткий номер для вызова аварийного комиссара – 2011.

Отметим, сейчас они оказывают услуги бесплатно. Однако, как намекает издание, это может измениться в случае, если к ним будут предъявлять дополнительные требования. Сейчас у собственников платных дорог нет своих спасательных и пожарных подразделений. В случае, если их наличие станет обязательным, дополнительные расходы могут лечь на кошельки пользователей платных трасс, то есть обычных автомобилистов. Из-за этого цена проезда может вырасти.

Напомним, не все водители платят за проезд по платным дорогам. Некоторые пытаются проскочить «зайцами». Кстати, с начала года таких автомобилистов стало меньше. В Автодоре это объясняют новыми шлагбаумами, которые не позволяют проехать без оплаты, не повредив автомобиль и оборудование.