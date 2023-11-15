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  • Просто добавь колёс: Hennessey запустила в производство новый VelociRaptoR 6X6

Просто добавь колёс: Hennessey запустила в производство новый VelociRaptoR 6X6

15.11.2023 96 0 0

Техасская компания Джона Хеннесси, занимающаяся тюнингом автомобилей и мелкосерийным производством суперкаров собственной разработки, объявила о начале выпуска шестиколёсного пикапа VelociRaptoR 6X6: пара лишних колёс по сравнению со стоковым Ford F-150 R обойдутся покупателю в «лишние» 400 тысяч долларов!

Шестиколёсные грузовики — один из главный драйверов бизнеса тюнинг-ателье Hennessey Performance, они довольно просты по конструкции (во всяком случае, по сравнению с суперкарами Hennessey), а стоят при этом как чугунный мост, денежки на них можно грести лопатой, особенно когда у тебя хорошая репутация и куча состоятельных клиентов по всему миру.

В семействе пикапов Hennessey VelociRaptor, сделанных на базе Ford F-150 Raptor, есть как двухосные, так и трёхосные модели, но только самые свежие из них имеют большую букву R на конце имени — она указывает на то, что донором в данном случае послужил топовый Ford F-150 Raptor R, справивший премьеру летом прошлого года.

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Напомним, что в стоке Ford F-150 Raptor R оснащается 5,2-литровым компрессорным V8 Predator с максимальной отдачей в 710 л.с. и 868 Нм. 10-ступенчатый гидромеханический «автомат» с усиленным гидротрансформатором передаёт мощность на все четыре колеса, а модифицированное шасси позволяет ездить по пересечённой местности в раллийном стиле — на большой скорости и с прыжками с естественных трамплинов.

Для стандартного двухосного Ford F-150 Raptor R предлагает комплексный апгрейд с увеличением отдачи двигателя до 1014 л.с. и 1190 Нм, но у шестиколёсного VelociRaptoR 6X6 список доработок, помимо, собственно, удлинённой «тележки», скромнее, двигатель и коробка остаются стоковыми.

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Итак, VelociRaptoR 6X6 имеет удлинённую раму и второй неразрезной мост с блокировкой, улучшающий, как утверждает Hennessey, тяговые возможности грузовика более чем на 50%. Дорожный просвет увеличен на 76 мм, в подвеске установлены энергоёмкие амортизаторы Live Valve Fox с внешними резервуарами. 20-дюймовые колёса Hennessey обуты в 37-дюймовые «зубастые» шины. Полезная длина грузовой платформы увеличена с 1,67 м до 2,43 м. Весит шестиколёсный грузовик без малого три тонны, но зато и грузоподъёмность у него по сравнению со стоковым Raptor R выросла более чем на 45%, то есть примерно до одной тонны.

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К внешним особенностям Hennessey VelociRaptoR 6X6 также относятся новые стальные бамперы (в передний встроен центральный светодиодный фонарь), фирменные декоративные полосы и шильдики Hennessey. В салоне и под капотом появились таблички с серийным номером автомобиля. Отделка салона — стоковая, новую обивку и прочие улучшения можно получить за дополнительную плату.

Минимальная цена Hennessey VelociRaptoR 6X6 составляет 499 999 долларов, в неё входит стоимость исходного стокового Ford F-150 Raptor R (109 990 долларов).

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