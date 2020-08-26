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  • Провалившийся на рынке седан GAC Trumpchi GA4 после рестайлинга перешёл на «турботройку»

Провалившийся на рынке седан GAC Trumpchi GA4 после рестайлинга перешёл на «турботройку»

26.08.2020 135 0 0

В Сеть выложили фотографии обновлённой «четырехдверки» китайского концерна GAC. Модель преобразилась внешне, немного подросла, а также получила новый мощный двигатель.

 

Седан GA4 представили в начале 2018 года, причем мировая премьера прошла вовсе не в Поднебесной, а в США – на Детройтском автосалоне, ведь тогда концерн GAC еще надеялся выйти на американский рынок (спойлер: не удалось). И уж после, хотя и в том же январе, «четырехдверка» стартовала на родине, там ее выпускают под брендом Trumpchi (его GAC использует только в КНР). Китайцы приняли модель более чем прохладно. Лучшим годом для нее стал дебютный – в 2018-м было реализовано 36 266 автомобилей. По итогам 2019-го спрос упал почти в четыре раза – до 9308 экземпляров. Ну а результат семи месяцев 2020-го – всего лишь 978 штук. К слову, Changan Eado в январе-июле 2020-го обрел в Китае около 72 000 владельцев, а седан Nissan Sylphy (местный аналог Sentra) за тот же период разошелся тиражом в 252 400 экземпляров. И все же в GAC не собираются отказываться от GA4: к дебюту готовится рестайлинговая модель, ее снимки и характеристики появились в базе китайского минпрома.

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Итак, «четырехдверка» получила новую массивную радиаторную решетку, иные бамперы (у них теперь более агрессивный дизайн), фары и задние фонари. Длина выросла на 43 мм до 4735 мм, остальные габариты не изменились: ширина составляет 1805 мм, высота – 1500 мм, колесная база – 2660 мм. Таким образом, по длине GA4 отдалился от того же Nissan Sylphy (4641 мм), хотя расстояние между осями у модели японской марки больше (2712 мм).

Фото интерьера китайский сертификационные орган традиционно не публикует. Не исключено, что Trumpchi GA4 достались виртуальная «приборка» и новая мультимедийная система с увеличившимся в размерах тачскрином.

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Двигатель в документах минпрома пока обнаружился один – это новая для GA4 бензиновая «турботройка» 3B15J1 1.5 мощностью 163 л.с., она соответствует эконормам China VI (аналог Евро-6). Такой мотор есть и у актуального паркетника GAC Trumpchi GS3, причем кросс скоро тоже обновят, однако для рестайлингового SUV этот двигатель не заявлен. О коробках «четырехдверки» данных пока нет. Кроссовер с 1.5T доступен с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. 

Дореформенный седан GAC Trumpchi GA4 оснащается четырехцилиндровыми моторами: атмосферным 4A15K1 1.5 (114 л.с.) и турбированным 4A13M1 1.3 (137 л.с.). Оба работают в паре с 5МКП, базовому еще положен четырехступенчатый «автомат», а турбодвигателю – 6АКП. Эти двигатели отвечают устаревшему стандарту China V.

Дореформенный GAC Trumpchi GA4
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Дореформенный GAC Trumpchi GA4
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Дореформенный GAC Trumpchi GA4
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Дореформенный GAC Trumpchi GA4
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Дореформенный GAC Trumpchi GA4
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На домашний рынок обновленный GA4, вероятно, выйдет уже в этом году. Предшественник стоит от 73 800 юаней, что эквивалентно примерно 796 000 рублей по текущему курсу.

Для России седаны GAC пока не анонсированы. У нас концерн сегодня продает минивэн GN8 (на родине это GM8) и флагманский кроссовер GS8. А в сентябре на российском рынке стартуют продажи младшего паркетника GS5.

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