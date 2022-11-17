PUNKT E: счет пошел на сотни

PUNKT Е, крупнейшая частная сеть зарядных станций для электромобилей в России, расширила географию присутствия и перешагнула порог в 100 станций!

Юбилейная сотая ЭЗС сети запущена в Кемерово. Первая станция PUNKT E в городе установлена на парковке строительного гипермаркета «Доминго» по адресу: проспект Шахтеров, 89A.

Еще одна станция PUNKT E появилась в Санкт-Петербурге на парковке ТРЦ «РИО» по адресу: улица Фучика, дом 2. Это уже десятая ЭЗС сети PUNKT E в Северной столице. Обе локации традиционно выбраны не случайно. Большинство станций сети PUNKT E размещается в местах, где водитель может совместить зарядку автомобиля с делами, досугом и отдыхом.

Таким образом, за неполные 11 месяцев текущего года суммарное количество ЭЗС PUNKT Е выросло втрое, а география присутствия бренда расширилась до 11 крупнейших регионов России. Больше половины станций сети – быстрые, они позволяют за 20-30 минут восполнить запас энергии электромобиля и продолжить поездку.

Найти подходящую по расположению и мощности ЭЗС, а также управлять зарядной сессией можно с помощью мобильного приложения PUNKT E.

До конца 2022 года компания PUNKT E планирует увеличить свою сеть до 150 станций. Основной целью на ближайшие три года является дальнейшее расширение сети ЭЗС и обеспечение уверенного покрытия в европейской части РФ и ключевых агломерациях Сибири.

Новости компании всегда доступны на официальном сайте и в социальных сетях PUNKT E:



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