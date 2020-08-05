Пункты техосмотра могут стать передвижными: это позволит проходить ТО водителям из «глубинки»

В силу вступает постановление правительства РФ с изменениями в прохождение техосмотра. Теперь у россиян появилась «чисто теоретическая» возможность пройти ТО на передвижной диагностической линии. Теоретическая, потому что по документам теперь можно использовать мобильные станции, однако по факту их нет и неизвестно, когда они вообще появятся.



Как отметили в «Парламентской газете», новая норма поможет жителям «российской глубинки», ведь нередко в таких местах нет пунктов техосмотра и автовладельцам приходится ездить в областные и районные центры, чтобы получить диагностическую карту. Напомним, она необходима, чтобы купить полис ОСАГО. Сейчас действует временное разрешение на оформление страховки без ТО (из-за пандемии коронавируса), но впоследствии всем автовладельцам в любом случае придётся отвозить машину на проверку.

Предполагается, что теперь, после того, как изменения вступили в силу, часть операторов техосмотра «перебазируются» в мобильные диагностические линии. Это будут так называемые «контейнерные станции», оснащённые требуемыми для полноценной проверки автомобилей измерительными инструментами и оборудованием. При этом такие передвижные линии технического контроля должны будут согласовывать свой график работы с региональными властями.



Сами власти понимают, что одобрение поправок не означает то, что мобильные диагностические линии сразу же появятся. Как отметил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, услуги техосмотра сегодня оказывают коммерческие структуры, это значит, что закупка и оборудование таких передвижных станций должны быть в интересах бизнеса. Вложить в них придётся немало (примерно 2-3 млн рублей за каждый такой пункт ТО), однако неясно, окупятся ли впоследствии эти траты, ведь автовладельцы из «глубинки» на самом деле могут продолжить ездить за диагностическими картами в центр (или обходиться вовсе без ТО и ОСАГО).

Кроме того, на сектор техосмотра продолжает влиять так называемый «коронакризис». Сейчас власти рассматривают вариант изменения методики расчёта стоимости ТО в стране: нынешняя не менялась с 2012 года. Велика вероятность, что цены на техосмотр в итоге вырастут в большинстве регионов РФ.



Решить проблему с незаинтересованностью бизнеса в покупке передвижных пунктов техосмотра Вячеслав Лысаков предлагает с помощью государственной поддержки. Она может быть предоставлена либо в виде полного финансирования, либо софинансирования таких мобильных пунктов. Предложение любопытное, однако этот сектор по-прежнему остаётся полностью коммерческим, а в случае одобрения финансирования придётся создавать некое «государственное транспортное предприятие», от которого в провинции появится сеть мобильных линий диагностики машин.

Ожидается, что наличие передвижных пунктов ТО положительно скажется на дорожной безопасности в стране. Отметим, за первую половину текущего года в РФ было зафиксировано 3128 ДТП с участием технически неисправных машин. Этот результат на 9,1% больше, чем в январе-июне 2019-го. В этих авариях погибло 442 человека (-2%), было ранено 4282 участника (+2,8%).

