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  • Путь к черноморскому побережью: на платной трассе М-4 «Дон» скоро откроют новую развязку

Путь к черноморскому побережью: на платной трассе М-4 «Дон» скоро откроют новую развязку

21.02.2022 128 0 0

Речь идёт о том транспортном узле, который находится на 1504 километре автодороги, он появится недалеко от Геленджика.

 

Строительством, реконструкциями и контролем за состоянием платных дорог в России занимается госкомпания «Автодор». В этот список входит трасса М-4 «Дон», за проезд по ней водители платят в соответствии с тарифной сеткой. Маршрут этой магистрали востребован у многих жителей страны, особенно в летнее время, так как с его помощью можно добраться до курортов, расположенных на побережье Чёрного моря. Эта платная дорога ощутимо загружена: так, в госкомпании подсчитали, что среднесуточный трафик на некоторых участках в пиковое время может превышать 80 тыс. машин.

Чтобы у всех желающих отдохнуть и возвращающихся с отдыха водителей не было проблем с заторами, госкомпания продолжает проводить различные реконструкции. Они позволяют избавляться от узких мест на трассе и делают движение по ней более удобным и безопасным. Этой цели служат и новые транспортные развязки. В скором времени Автодор намерен открыть движения ещё на одной: она находится на 1504 километре трассы М-4 «Дон».

Как пояснили в госкомпании, сейчас продолжаются работы в районе города-курорта Геленджика: здесь идёт строительство и реконструкция автодороги с возведением транспортных развязок. Предполагается, что в итоге получится увеличить пропускную способность и присвоить этому участку трассы «Дон» категорию IБ.

Предполагается, что к началу ближайшего курортного сезона планируется открыть движение на участке с 1503-го по 1506 километр. Протяжённость отрезка составит 3,5 км. Сейчас здесь продолжаются активные работы по устройству дорожной одежды, а также по строительству разворотной петли (для связи разобщенных территорий). Комплекс основных работ на самой развязке и на мосту через реку Адербу уже завершён.

В Автодоре также рассказали, что на втором пусковом комплексе транспортных развязок на данный момент продолжаются активные работы на участке от 1512 км до 1517 км. Согласно графику, полностью этот отрезок откроют для движения в 2023-ем, при этом уже к началу курортного сезона 2022 года будет обеспечено сквозное транзитное движение по новой эстакаде в районе улицы Луначарского. В результате предполагается улучшить дорожную ситуацию на загруженном участке, где сходятся на круговом движении несколько транспортных потоков.

Строительство эстакады сейчас уже завершено, выполнены все требуемые работы по устройству опор и сталежелезобетонного пролетного строения. На сегодняшний день продолжается создание подходов со стороны Кабардинки. После того, как эстакада будет открыта, здесь реконструируют весь участок кольцевого движения. В следующем году завершатся строительство и реконструкция 4,3 километра дороги (М-4 «Дон» в этом месте также присвоят техническую категорию IБ).

К строительству новой транспортной развязки дорожники приступят в мае текущего года: она появится на 1522 километре (на въезде в село Кабардинка). Этот транспортный узел позволит ликвидировать левый поворот и убрать светофор с основного хода трассы М-4 в этом месте. Работы завершат в 2023 году, пока что здесь идёт подготовка.

Россия авто и общество дороги

 

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