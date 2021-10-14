Путешествие вашей мечты на «Поехали 2021»

4-5 ноября в ЦВК «Экспоцентр» пройдет «Поехали 2021» — событие для всех путешественников и ценителей техники! Гостей ждут встречи с именитыми путешественниками, красочные отчеты о самых необычных маршрутах, техника мировых брендов, насыщенная фестивальная программа и многое другое.

Партнерский материал​

Техника для путешествий и активного отдыха



На «Поехали 2021» будут представлены мотоциклы, квадроциклы, внедорожники, дома на колесах, вездеходы — модели известных брендов и уникальная техника в единственном экземпляре. KTM, BMW, Motul, Ural, Hymer, Carado, Bürstner, LMC, Laika (официальный представитель «Яхты на колёсах»), ORMO, Hawk Moto, Klim, Polaris, Dometic, Garmin, Delta, Snowrider, Dragonfly, Sherp, Байкальская миля и многие другие будут ждать гостей «Поехали 2021».

Путешественники и их лучшие маршруты

Алексей Камерзанов, Сергей Сайман, Саша Холодный, Анатолий Чернявский, команда спикеров телеканала «Моя планета» и другие знаменитые путешественники выступят с интереснейшими рассказами о пройденных маршрутах. Кроме этого, они представят свою технику на «Поехали 2021» и все желающие смогут сфотографироваться с легендами.

Всё необходимое для путешествия — под одной крышей

Защитная экипировка, товары для активного отдыха и путешествий, запчасти, тюнинг и дополнительное оборудование будут представлены производителями и дилерами. «Поехали 2021» соберет на одной площадке все необходимое для комфортного и безопасного путешествия.

Богатства регионов России

К демонстрации различной техники добавится колорит регионов нашей страны. На «Поехали 2021» будут представлены различные уголки России, каждый из которых продемонстрирует гостям свои богатства. Потому что путешествие — это не только техника или маршрут, но и познание мира вокруг.

Уникальный фестиваль «Этноскоп. Ускользающая самобытность»

Фестиваль познакомит с жизнью и традициями коренных малочисленных народов России. Гости фестиваля смогут приобрести различные авторские изделия, поучаствовать в мастер-классах, познакомиться с культурным разнообразием страны и лучшими этнотуристическими маршрутами!

Розыгрыши призов и увлекательные квесты

Гости «Поехали 2021» смогут выиграть незабываемый уикенд на вездеходах недалеко от Москвы — победители получат возможность проехать по живописному маршруту на технике, которая в обычной городской жизни просто недоступна. Кроме этого, будет разыграна путевка в заснеженную Карелию, специально для ценителей северных красот, а также пройдет традиционный квест от стенда «Москва — город для мотоциклистов» Департамента транспорта. Также все желающие смогут поучаствовать в розыгрышах компаний-участников. Не упустите свой шанс!

Совместно с «Поехали 2021» пройдет «Вездеходер 2021» — мероприятие, которое третий год собирает вездеходчиков со всей нашей страны. Место проведения — Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр» (м.Выставочная).

Время работы «Поехали 2021»:

4 ноября: 10-00 – 19-00

5 ноября: 10-00 – 17-00

https://poehaliexpo.ru/