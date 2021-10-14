Выставки ×

Путешествие вашей мечты на «Поехали 2021»

14.10.2021 10 0 0

4-5 ноября в ЦВК «Экспоцентр» пройдет «Поехали 2021» — событие для всех путешественников и ценителей техники! Гостей ждут встречи с именитыми путешественниками, красочные отчеты о самых необычных маршрутах, техника мировых брендов, насыщенная фестивальная программа и многое другое.


 

Партнерский материал​

Техника для путешествий и активного отдыха

На «Поехали 2021» будут представлены мотоциклы, квадроциклы, внедорожники, дома на колесах, вездеходы — модели известных брендов и уникальная техника в единственном экземпляре. KTM, BMW, Motul, Ural, Hymer, Carado, Bürstner, LMC, Laika (официальный представитель «Яхты на колёсах»), ORMO, Hawk Moto, Klim, Polaris, Dometic, Garmin, Delta, Snowrider, Dragonfly, Sherp, Байкальская миля и многие другие будут ждать гостей «Поехали 2021».

Путешественники и их лучшие маршруты

Алексей Камерзанов, Сергей Сайман, Саша Холодный, Анатолий Чернявский, команда спикеров телеканала «Моя планета» и другие знаменитые путешественники выступят с интереснейшими рассказами о пройденных маршрутах. Кроме этого, они представят свою технику на «Поехали 2021» и все желающие смогут сфотографироваться с легендами.

Всё необходимое для путешествия — под одной крышей

Защитная экипировка, товары для активного отдыха и путешествий, запчасти, тюнинг и дополнительное оборудование будут представлены производителями и дилерами. «Поехали 2021» соберет на одной площадке все необходимое для комфортного и безопасного путешествия.

Богатства регионов России

К демонстрации различной техники добавится колорит регионов нашей страны. На «Поехали 2021» будут представлены различные уголки России, каждый из которых продемонстрирует гостям свои богатства. Потому что путешествие — это не только техника или маршрут, но и познание мира вокруг.

Уникальный фестиваль «Этноскоп. Ускользающая самобытность»

Фестиваль познакомит с жизнью и традициями коренных малочисленных народов России. Гости фестиваля смогут приобрести различные авторские изделия, поучаствовать в мастер-классах, познакомиться с культурным разнообразием страны и лучшими этнотуристическими маршрутами!

Розыгрыши призов и увлекательные квесты

Гости «Поехали 2021» смогут выиграть незабываемый уикенд на вездеходах недалеко от Москвы — победители получат возможность проехать по живописному маршруту на технике, которая в обычной городской жизни просто недоступна. Кроме этого, будет разыграна путевка в заснеженную Карелию, специально для ценителей северных красот, а также пройдет традиционный квест от стенда «Москва — город для мотоциклистов» Департамента транспорта. Также все желающие смогут поучаствовать в розыгрышах компаний-участников. Не упустите свой шанс!

Совместно с «Поехали 2021» пройдет «Вездеходер 2021» — мероприятие, которое третий год собирает вездеходчиков со всей нашей страны. Место проведения —  Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр» (м.Выставочная).

Время работы «Поехали 2021»:

4 ноября: 10-00 – 19-00

5 ноября: 10-00 – 17-00

https://poehaliexpo.ru/

путешествия выставки

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Citroen Berlingo I с пробегом: задняя подвеска не для слабаков и отличные моторы Citroen Berlingo или его близнец Peugeot Partner первого поколения в верхнем ценовом сегменте вторички стоит примерно вдвое дешевле Lada Largus. Однако не придётся ли оставить всю разницу в... 982 2 1 13.10.2021
Статьи / Авто недели Еще семиместный, на раме и с дизелем: стоит ли покупать Chevrolet TrailBlazer II за 1,3 миллиона Недавно мы увидели новый Chevrolet Trailblazer – кроссовер длиной менее 4,5 метров с трехцилиндровым мотором на 1,3 литра. У тех, кто помнит «настоящий» первый Trailblazer, такая метаморфо... 6224 3 1 12.10.2021
Статьи / Популярные вопросы Езда по обочине: что за это грозит и почему штраф – еще не самое страшное Езда по обочине – одно из самых популярных и одновременно ненавидимых нарушений, которое порождает пробки, дорожные конфликты и народную борьбу с обочечниками. При этом далеко не все помнят,... 2163 1 12 11.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 59936 8 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 29416 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 25773 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings