Ford Ranger Wolftrak адресован тем, кому нужен стильный пикап, не боящийся грязной работы в полях, лесах и на стройке. Эффектный декор здесь сочетается с высоким уровнем практичности и функциональности.

Актуальный глобальный рамный среднеразмерный пикап Ford Ranger дебютировал в 2021 году, а версия Wolftrak у него впервые появилась в прошлом году в привязке к австралийскому рынку. Теперь одноимённая версия представлена в Европе, и она немного отличается от австралийской по части оснащения и декора — например, у европейского Ford Ranger Wolftrak нет вставок кислотного жёлто-зелёного цвета.

Европейский Ford Ranger Wolftrak окрашен в серо-зелёный цвет Signature Traction Green, весьма уместный в лесах, полях и на стройке — грязь его в некотором смысле только украшает. Декоративные наклейки с логотипом Wolftrak окрашены в серый цвет Conquer Grey. Другие внешние особенности — трубчатые дуги в кузове, облегчающие крепление крупногабаритных грузов; чёрные 18-дюймовые колёса, обутые в «зубастые» шины, чёрная окантовка радиаторной решётки, полностью чёрный передний бампер, чёрные корпуса зеркал, чёрные подножки и чёрные дверные ручки.

Салон Ford Ranger Wolftrak отделан легко моющимися материалами с расчётом на то, что владельцы будут ездить в грязной обуви и перевозить мокрых собак. Основой цвет салона — тёмный коричневый тона эбенового дерева, но прострочка и вставки в верхней части салона— зелёного цвета Traction Green. В оснащение входит 12-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Sync 4.

Ford Ranger Wolftrak предлагается с двумя силовыми установками на выбор, полный привод есть в любом случае. Первая силовая установка — это 3,0-литровый турбодизель V6 (240 л.с., 600 Нм) в паре с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Вторая силовая установка — plug-in гибридная на базе 2,3-литровой бензиновой «турбочетвёрки», её максимальная совокупная отдача — 281 л.с. и 697 Нм. Дизельная версия может быть как с двухрядной, так и с полуторной кабиной, гибридная — только с двухрядной кабиной. Грузоподъёмность Ford Ranger Wolftrak — 1 т, допустимая масса буксируемого прицепа — 3,5 т. Цены пока не объявлены.

Пресс-служба Ford утверждает, что на протяжении последних одиннадцати лет Ranger является самым продаваемым пикапом в Европе, но проверить это утверждение мы не можем, так как помодельной статистики продаж новых автомобилей в Европе в открытом доступе сейчас нет.