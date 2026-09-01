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  • Ram Chassis Cab Night Edition: стильный ночной работяга с паровозной тягой

Ram Chassis Cab Night Edition: стильный ночной работяга с паровозной тягой

01.09.2026 596 0 0
Ram Chassis Cab Night Edition: стильный ночной работяга с паровозной тягой

Корпорация Stellantis представила грузовик Ram Chassis Cab 2027 модельного года с пакетом Night Edition, делающим его брутальную внешность ещё более эффектной.

Ram Chassis Cab — это производная от пикапа-тяжеловеса Ram HD, а именно шасси с кабиной без грузовой части. На открытую часть рамы за кузовом можно установить любую надстройку (будка-рефрижиратор, платформа эвакуатора, кран, седло для полуприцепа и т.д.), в простонародье такие машины также называют «головастиками». Длина открытой части рамы — от 1524 мм до 3048 мм.

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Ram Chassis Cab предлагается в трёх весовых категориях — 3500, 4500 и 5500. Максимальная грузоподъёмность в зависимости от выбранной версии варьируется от 3098 до 5611 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — от 7208 до 15 667 кг.

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Двигателей на выбор два — 6,4-литровый бензиновый атмосферный V8 HEMI (380 л.с., 582 Нм) и 6,7-литровый рядный 6-цилиндровый турбодизель Cummins (365 л.с., 1085 Нм). Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Привод — задний либо полный.

Свежепредставленный пакет Night Edition наделяет Ram Chassis Cab чёрным декором, о котором просили многие клиенты и который был прежде доступен только на пикапах. В пакет входят чёрные колёса, чёрные эмблемы, спортивный капот с вентиляционными прорезями, окрашенная в основной цвет кабины окантовка радиаторной решётки, окрашенные в основной цвет кабины передний бампер и расширители колёсных арок, передние и задние датчики парковки. В сочетании с серым либо чёрным цветом кабины пакет Night Edition выглядит особенно эффектно или, можно сказать, зловеще.

На декор салона пакет Night Edition никак не влияет — он у Ram Chassis Cab и так мрачнее некуда.

Пакет Night Edition сочетается с комплектацией Big Horn, дополненной пакетами опций Level 1 или Level 2, цена пакета в таком случае составляет 2195 долларов. Этот же пакет в сочетании с комплектацией Laramie обойдётся в 1695 долларов. В продаже Ram Chassis Cab Night Edition 2027 модельного года появится до конца 2026 календарного года.

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