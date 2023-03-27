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  • Ram готовит новый пикап, который окажется на ступеньку ниже 1500 REV

Ram готовит новый пикап, который окажется на ступеньку ниже 1500 REV

27.03.2023 70 0 0

Известно, что дилерам уже показали концепт будущей новинки. Они отметили, что в его внешности сохранятся фамильные черты.

Американская марка Ram принадлежит молодому автогиганту Stellantis, который образовался в начале 2021 года в результате слияния PSA и FCA (предыдущие названия сейчас не используются). Актуальная модельная линейка бренда включает в себя вэны и полноразмерные пикапы – грузовик 1500 актуального поколения и он же – предыдущей генерации (у него имеется прибавка Classic к названию). В дальнейшем бренд обзаведётся полностью электрическим полноразмерным пикапом: внешность серийного варианта Ram 1500 REV была рассекречена в середине прошлого месяца.

На фото: Ram 1500 REV

У большого «зелёного» грузовика может появиться «младший брат»: как сообщает Automotive News, компания Ram сейчас разрабатывает среднеразмерный пикап, который тоже будет полностью электрическим. Известно, что концепт будущей новинки уже существует – прообраз модели уже показали дилерам бренда. По их словам, модель многое позаимствует у «старшего родственника», который сам пока официально не дебютировал.

Напомним, по внешности товарный вариант полноразмерного «электропикапа» больше похож на актуальный грузовик Ram 1500 с бензиновыми и дизельными двигателями, чем на «зелёный» концепт, который был представлен в рамках выставки CES в начале января. От текущей версии с ДВС он получил кабину и грузовой отсек, но передняя часть и корма выглядят оригинально. Новинка получила головную оптику со светодиодными полосами ходовых огней, примерно как у концепта. На заглушке, расположенной на месте радиаторной решётки, располагается светящийся логотип, а корму «электрички» украсили «L-образными» фонарями.

На фото: логотип Ram

Конкретной информации о том, как будет выглядеть новый среднеразмерный электрический пикап, пока нет. По словам Рэнди Дая, который занимал место председателя дилерского совета Stellantis в 2022 году, концепт является «впечатляющим». Он также отметил, что во внешности будущего «зелёного» грузовика, очевидно, сохранятся фамильные черты Ram.

Стоит отметить, что в портфеле Ram/Dodge не числилось среднеразмерных пикапов с тех пор, как Dakota была отправлена в отставку в 2011 году. В своё время у этой модели были весьма солидные показатели на американском рынке: пиковым для Дакоты стал 2000-й, тогда дилерам удалось реализовать 177 395 экземпляров. А десятилетие спустя показатель снизился до 13 047 единиц.

На фото: Dodge Dakota
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На фото: Dodge Dakota
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По предварительным данным, в основу новинки ляжет платформа STLA Frame, ёмкость тяговой батареи может варьироваться от 101 до 118 кВт*ч, а максимальный запас хода на одной зарядке у «электричек» на этой тележке составляет 500 км. Никаких официальных данных о технике среднеразмерного грузовичка пока нет. Дату презентации концепта широкой общественности в компании пока тоже не назвали.

Пока что нет полной информации и о полноразмерном электропикапе Ram 1500 REV, однако Stellantis уже начал собирать предзаказы на эту новинку. Известно, что производство этого автомобиля стартует в 2024-м, а до дилеров машины доберутся в конце того же года. Цены, даже ориентировочные, в компании пока не назвали.

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