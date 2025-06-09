Ram вернулся в автоспорт и подготовил гоночный концепт своего пикапа 1500

На прошлой неделе стало известно о том, что бренд Ram, входящий в состав Stellantis, вернул серийному полноразмерному пикапу 1500 отправленный ранее в отставку двигатель Hemi V8. Напомним, решение об отказе от этой техники было принято ещё с подачи предыдущего главы автогиганта Карлоса Тавареса, позже этот шаг был признан ошибочным. Теперь стало известно о том, что компания разработала гоночный концепт на базе востребованного в Штатах грузовика.

На фото: глава Ram Тим Кунискис 1 / 2 На фото: глава Ram Тим Кунискис 2 / 2

Компания Ram объявила о возвращении в NASCAR (National Association of Stock Car Auto Racing, то есть в Национальную Ассоциацию гонок серийных автомобилей) спустя 14 лет: бренд покинул её ещё в 2012 году. Сейчас в компании официально объявили о том, что в 2026-м пикап Ram 1500 примет участие в Craftsman Truck Series. Производитель показал концепт, подготовленный для гонок на базе грузовика 1500.

На фото: гоночный концепт Ram 1500 1 / 2 На фото: гоночный концепт Ram 1500 2 / 2

Нынешний шоу-кар является «анонсом» гоночного пикапа, который будет участвовать в соревнованиях в следующем году. Передняя часть концептуального автомобиля выполнена в серийном стиле и включает в себя элементы оформления так называемой «спортивной» линейки грузовиков, в неё входят Rebel, RHO и Warlock. При этом у грузовика есть «аэродинамические особенности», помогающие движению автомобиля, а также крупный логотип бренда, размещённый на радиаторной решётке.

Концепт получил чёрно-красный кузов с гоночной ливреей, которая включает в себя изображение «символа протеста», выполненного в виде бараньей головы. Напомним, схожий по оформлению шильдик на кузов получил серийный Ram 1500 с вернувшимся Hemi V8. Речь идёт о варианте объёмом 5,7 литра с системой eTorque, его максимальная мощность равна 400 л.с., а крутящий момент – 555 Нм.

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В компании пока не раскрыли характеристики «начинки» концептуального Ram 1500. Известно, что его снабдили гоночным двигателем, который развивает более 9000 оборотов в минуту. Другие технические подробности в компании пообещали предоставить позже.

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Шоу-кар снабдили каркасом безопасности и системой пожаротушения Safecraft, в салоне предусмотрены съёмное рулевое колесо, гоночное кресло из углеволокна, а также минималистичный щиток приборов с большим тахометром.

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Ранее мы сообщали о том, что ещё один двигатель Hemi V8 может вернуться в гамму Ram 1500. Речь идёт о возвращении отправленного в отставку топового исполнения Ram 1500 TRX, у которого под капотом находился компрессорный двигатель V8 Hemi объёмом 6,2 литра. Его отдача была равна 712 л.с. (максимальный крутящий момент – 881 Нм). На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) такому пикапу требовалось 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляла 190 км/ч.