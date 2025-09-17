Бизнес ×
Nissan продолжает сокращать расходы: под нож идут дизайн-студии

17.09.2025 114 5 0

Компания Nissan продолжает бороться с финансовым кризисом и вчера объявила о том, что ради более эффективного распределения ресурсов и ускорения процесса разработки новых моделей проведёт большую чистку своих дизайн-студий, разбросанных по всему миру.

В мае этого года новый гендиректор Nissan Иван Эспиноса объявил о запуске масштабной антикризисной программы, которая подразумевает увольнение порядка 20 000 сотрудников в течение двух ближайших лет и закрытие семи из семнадцати действующих заводов. Вчера выяснилось, что под сокращение попадут в том числе многие сотрудники дизайн-студий. Объявлено, что студии NDA (Nissan Design America) в Сан-Диего (США, штат Калифорния) и NDLA (Nissan Design Latin America) в Сан-Паулу (Бразилия) будут закрыты, а число сотрудников в студиях в Лондоне и Японии будет существенно уменьшено.

Реорганизация дизайнерских подразделений должна закончиться до конца 2025 финансового года (то есть весной 2026 года), после чего у Nissan останутся только пять дизайн-студий. Главной будет студия Nissan Global Design Center в японском городе Ацуги, а в столичном Токио сохранят экспериментальную студию Creative Box для различных спецпроектов. В США будет работать только Studio Six в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Урезанная лондонская студия Nissan Design Europe будет отвечать не только за Европу, но и за Африку, Ближний Восток, Индию и Океанию. Пятая студия находится в китайском Шанхае, здесь сокращений не запланировано, так как китайский рынок остаётся очень важным для Nissan.

Подчёркивается, что сокращение дизайн-студий должно ускорить разработку новых моделей Nissan и Infiniti, сам дизайн при этом будет не хуже, но проще. Ещё весной было объявлено, что к 2035 году Nissan хочет примерно на 70% сократить конструктивную сложность своих моделей, а число используемых платформ уменьшится с 13 до 7. Цикл разработки новых моделей должен сократиться с нынешних 37 месяцев до 30 месяцев.

Добавим, что несмотря на сокращение дизайн-студий Nissan обещает больше ярких моделей в ближайшие годы. Так, в 2027 году на американский рынок вернётся спортседан Infiniti Q50 (обещаны мощный V6 и МКП), а в 2028 году появится новое поколение брутального рамного внедорожника Nissan Xterra.

5 комментариев
17.09.2025 16:46
Алексей

,,, — отсыплю немного запятых, а то, похоже, у редакции они закончились.

17.09.2025 17:37
Михаил Баландин

Где, по-вашему, нам их не хватает?)

17.09.2025 17:44
Алексей

Например, в последнем абзаце. Оборот с «несмотря на» )

17.09.2025 18:00
Михаил Баландин

Да, придаточная часть сложного предложения с составным союзом выделяется запятыми. Но если "несмотря на что-то" стоит в начале предложения, то запятая между частями союза может отсутствовать. Это не ошибка.

1
17.09.2025 19:11
Кирилл

Бред полный им не закрывать что то нужно , а понять почему у них нет прибыли вообще, так можно закрыть все вообще постепенно, и смысл было нанимать этого нового ceo что бы он им помог заводы закрыть? Ну это можно без него было сделать. Самая плохая стратегия это закрывать что то, у них был завод в Испании где можно производить машины для Европы но они выбрали дорогую Англию это нормально? И так вот всем, почему у того же hyundai и GM и Ford все нормально а у них нет ?

Новые комментарии
