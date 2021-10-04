Рамному внедорожнику подправят внешность: стало известно, когда Ford обновит Bronco

Модель американского бренда присутствует на рынке меньше полугода, а ей уже прочат первый рестайлинг. «Посвежевший» SUV, вероятно, представят в 2024-ом.

Внедорожник Ford Bronco был полностью рассекречен ещё в середине лета прошлого года, при этом презентацию новинки американский производитель откладывал несколько раз. Напомним, для этой модели компания решила возродить одно из исторических названий, которые ранее использовала марка. Бронко был сразу представлен в трёх- и пятидверной модификациях.



На фото: актуальный внедорожник Ford Bronco

Компании Ford пришлось несколько раз откладывать также и старт производства рамного внедорожника, в том числе из-за последствий пандемии коронавируса. В итоге автомобиль отправили в серию только в мае нынешнего года. А до дилеров первые экземпляры добрались в июне. По данным сайта Carsalesbase, в общей сложности за три летних месяца клиенты в Штатах купили 6808 единиц Ford Bronco.



Несмотря на то, что модель пробыла на рынке менее полугода, в компании уже думают об обновлении, которое, как предполагается, внедорожник переживёт в середине жизненного цикла актуального поколения. По данным издания Ford Authority, Ford Bronco посвежеет к 2025 модельном году (то есть рестайлинговую версию мы, вероятно, увидим уже в 2024-ом, что довольно скоро для США, хотя, к примеру, китайцев этим не удивить). Не исключено, что в ходе рестайлинга модели поправят внешность, хотя изменения могут быть не сильно заметными, так как, скорее всего, компания решит оставить ретро-стиль в оформлении внешности SUV.

Отметим, у внедорожника светодиодная головная оптика круглой формы с поворотниками, интегрированными в решётку радиатора (в центре написано название модели). В экстерьере используются детали из некрашеного пластика. У автомобиля бескаркасные двери: их можно снять и сгрузить в багажник (боковые зеркала заднего вида крепятся к капоту). Верх – мягкий или жёсткий (снимаемый).



В салоне имеются ручки, за которые во время движения могут держаться пассажиры: они расположены на передней панели, средних стойках и центральном тоннеле. Интерьер без проблем способен перенести дождь даже без крыши и дверей, для этого кресла отделали специальным водоотталкивающим материалом, кнопки и иные элементы управления гидроизолировали, а в прорезиненном полу предусмотрели дренажные отверстия.

Ford Bronco получил кнопку для запуска двигателя, мультимедийную систему SYNC4 с сенсорным экраном (в стандартной версии его диагональ равна 8 дюймам, а у более дорогих версий 12-дюймовый тачскрин). Помимо этого, автомобиль снабдили камерой с 360-градусным обзором, на передней панели имеются штатные крепления для смартфона, видеорегистратора, экшн-камеры и т.д.



Изменится ли в ходе обновления «начинка» Ford Bronco, пока неизвестно. В гамме у актуального рамного внедорожника пара бензиновых моторов. У базовой версии под капотом 273-сильная «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра, его максимальный крутящий момент равен 420 Нм. Этому двигателю в пару предлагается либо семискоростная «механика», либо десятиступенчатый «автомат». Другой вариант – это бензиновая «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей в 314 л.с. (542 Нм). Такой мотор идёт в комплекте только с 10АКП.

В дальнейшем у Ford Bronco может появиться электрическая версия: на это ранее намекнул Джим Фарли. О сроках появления предполагаемой новинки пока что можно только гадать. Не исключено, что всё ещё стоит ориентироваться на план, озвученный в 2018 году: тогда в Форд пообещали к 2022 году расширить модельную линейку за счёт семи электромобилей. Сейчас у компании есть кроссовер Mustang Mach-E, а в скором времени появится «батарейная» модификация пикапа F-150 Lightning (недавно было запущено производство тестовых образов).

