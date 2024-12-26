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Рамный пикап Ineos Grenadier Quartermaster превратился в «монстра»

26.12.2024 91 0 0

Особенный вариант созданного британцами грузовика, предназначенный для австралийцев, получил японское имя. Модификация Kaiju создана в единственном экземпляре.

Британская компания﻿ Ineos Automotive несколько лет назад реализовала проект по выпуску неофициальной реинкарнации классического рамного Land Rover Defender. Изначально, весной 2022-го, на рынок вышел внедорожник Ineos Grenadier, а летом прошлого года к нему присоединился рамный пикап с двухрядной кабиной и прибавкой Quartermaster к названию. Теперь производитель создал уникальную версию этого грузовика, подготовленную специально для поклонников марки в Австралии.

На фото: Ineos Grenadier Quartermaster Kaiju

Особенный вариант Ineos Grenadier Quartermaster получил название Kaiju (произносится как «Кайдзю»), что в переводе с японского означает «гигантское существо», «монстр». Этот пикап изготовлен в единственном экземпляре: в компании решили покатать его по всему континенту в течение ближайших нескольких месяцев, желающие смогут увидеть «монструозный» Grenadier Quartermaster на различных мероприятиях по всей стране.

В компании пояснили, что уникальный грузовик призван «отразить любовь Австралии к модифицированным японским автомобилям 4х4». Рамный пикап с прибавкой Kaiju был разработан при участии нескольких поставщиков аксессуаров в Австралии. Как рассказали в местном представительстве бренда, в этот список вошли Norweld, Rhino-Rack, Brown Davis, Redarc, Jmacx, GME, BF Goodrich, Maxtrax и Stedi.

Ineos Grenadier Quartermaster Kaiju имеет ряд отличий от обычной версии, в том числе полностью чёрный кузов, сочетающийся с затемнёнными элементами экстерьера, колёсными дисками чёрного цвета. Алюминиевые вставки есть только на накладках на задних колёсных арках и верхней надстройке на грузовом отсеке (она предназначена для перевозки экспедиционного оборудования).

В целом грузовая часть особенного пикапа Ineos создана специально для работы в экстремальных условиях и при этом отличается малым весом. Конструкцию оснастили системой водосточных желобов и резиновыми уплотнителями, которые обеспечивают высокий уровень защиты от попадания пыли и влаги.

Ещё Grenadier Quartermaster Kaiju получил иной топливный бак, его объём увеличен до 168 литров (на 78 литров больше по сравнению со стандартным). Он «спрятан» за задним бампером. Помимо этого, в списке отличий числится дополнительный аккумулятор на 150 А*ч, который позволяет подключать внешние потребители мощностью до 2 кВт.

Техника у такого грузовика стандартная. Напомним, в линейку Ineos Grenadier Quartermaster входят 3,0-литровые рядные шестицилиндровые двигатели, которые поставляет BMW. У дизеля максимальная отдача составляет 249 л.с., а крутящий момент – 550 Нм; показатели бензинового мотора – 286 л.с. и 450 Нм. Обе версии работают в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом ZF. Максимальная скорость пикапа ограничена на отметке 160 км/ч. Цена обычного пикапа в Австралии стартует с отметки 105 000 местных долларов (эквивалентно примерно 6,54 млн рублей по текущему курсу).

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