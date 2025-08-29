Рамный внедорожник BAIC BJ60 обзавёлся российским ценником

Производство ×

Модель представлена на авторынке РФ в единственном исполнении, рекомендованная розничная цена – 5,3 млн рублей.

Компания BAIC представила свой полноразмерный рамный внедорожник BJ60 в 2022 году в рамках автосалона в Пекине. Продажи на домашнем рынке у модели весьма скромные: за первые семь месяцев текущего года китайские дилеры реализовали всего 1983 экземпляра (на 17,2% меньше, чем в январе-июле 2024-го). Для российского рынка модель впервые анонсировали ещё в 2023 году.

На фото: BAIC BJ60

Подробности о внедорожнике BAIC BJ60, предназначенном для российского рынка, появились в 2024-м, а в начале 2025 года стало известно о начале производства этой модели на мощностях калининградского завода Автотор (здесь же налажен выпуск других автомобилей марки для РФ). Теперь BJ60 с местной пропиской наконец готов к старту продаж.

Большой «рамник» предлагается только в одной комплектации: рекомендованная розничная цена BAIC BJ60 в России составляет 5 300 000 рублей. Под капотом «местного» SUV располагается 2,0-литровый турбодизель, отдача которого составляет 163 л.с., а максимальный крутящий момент – 400 Нм. Он работает в составе мягкогибридной установки в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, в пару мотору положена классическая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. На разгон с места до «сотни» вездеходу требуется 14,4 секунды.

Внедорожник имеет полный привод Part-time с понижающей передачей, дополнительные блокировки переднего и заднего межколёсных дифференциалов. Предусмотрены четыре режима ездовой электроники – Eco, Comfort, Snow и Sport. У BAIC BJ60 передняя и задняя подвески независимые, тормоза на обеих осях дисковые, колёса – 18-дюймовые. Габаритная длина модели равна 5040 мм, ширина – 1955 мм, высота – 1925 мм, а расстояние между осями – 2820 мм. Угол въезда составляет 30°, съезда – 24°; дорожный просвет – 215 мм. Максимальная глубина преодолеваемого брода у этого автомобиля равна 750 мм, объём топливного бака – 85 литров.

На фото: салон BAIC BJ60
Салон двухрядного SUV рассчитан на пятерых седоков, объём грузового пространства при сложенном заднем диване достигает 2000 литров. На передней панели располагается 10-дюймовая цифровая приборка с козырьком, а также информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 13 дюймов. Модель получила акустику Harman Infinity с 12 динамиками, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, функцию запуска двигателя кнопкой.

В списке оборудования BJ60 также числятся: полностью светодиодная оптика, датчики света и дождя, панорамная крыша и боковые подножки с электроприводом, полноразмерная запаска с декоративным кожухом, адаптивный круиз-контроль, система Start-Stop, передние и задние датчики парковки, камеры кругового обзора, автопарковщик, обогрев наружных зеркал и лобового стекла, штатная сигнализация.

На фото: BAIC BJ60 на Автоторе
Помимо этого, в оснащение внедорожника входят: подогрев рулевого колеса, а также передних и задних сидений, электрорегулировки передних кресел и функция памяти настроек сидения водителя, интегрированный видеорегистратор, цифровое салонное зеркало, трёхзонный климат-контроль, комплекс систем безопасности, фронтальные и боковые передние подушки, а также шторки безопасности для обоих рядов сидений.

2 комментария
29.08.2025 13:20
Иван Сергеев

Если этот хлам на родине никто не берет по цене 1,5-2 раза ниже, то чего ждать от Снежной Эфиопии? Продадут полторы машины, остальные свезут на свалку металлолома где-нибудь за Уралом, не забыв при этом освоить выделенные из бюджета деньги.

29.08.2025 13:55
nazarov66-r@mail.ru

А чо сразу за Уралом то?
Чуть что, сразу же за Урал. Будто здесь не люди живут, а только мишки с белками.

