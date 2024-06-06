Рамный внедорожник Isuzu MU-X ещё раз обновится: первые кадры

Трехрядному вездеходу подправят внешность, кроме того, у модели появится «оспортивленная» версия RS. Техника, как ожидается, будет прежней.

В актуальном поколении рамный внедорожник Isuzu MU-X пребывает с 2020 года, он создан на базе пикапа Isuzu D-Max. В конце 2022-го пассажирский SUV слегка освежили, а в прошлом году на его производственной родине – в Таиланде – появилась особая версия Phantom. В 2023-м же родственный грузовик D-Max обновили. Так вот теперь пришла очередь и полноценного рестайлинга MU-X: таиландское подразделение Isuzu опубликовало первые тизеры.

На кадрах запечатлены две версии модели. Судя по всему, это стандартный внедорожник и «оспортивленный», с эмблемой RS. Из общего – новые светодиодные ходовые огни в фарах. Обычному Isuzu MU-X также достанутся другие радиаторная решетка и передний бампер. MU-X RS будет иметь оригинальную решетку в сетку, ну и еще, возможно, чуть более агрессивный обвес.

Стандартный обновленный Isuzu MU-X 1 / 3 Стандартный обновленный Isuzu MU-X 2 / 3 Стандартный обновленный Isuzu MU-X 3 / 3

Интерьер пока не засвечен. Вполне вероятно, что внутри поменяют материалы отделки. Кроме того, вездеходу могут отрядить новые приборку и планшет мультимедийной системы. Наконец, Isuzu MU-X может получить улучшенный комплекс электронных ассистентов.



Isuzu MU-X RS. У дореформенного внедорожника такого варианта нет 1 / 3 Isuzu MU-X RS. У дореформенного внедорожника такого варианта нет 2 / 3 Isuzu MU-X RS. У дореформенного внедорожника такого варианта нет 3 / 3

А вот моторы реформы вряд ли затронут – по крайней мере, у рестайлингового пикапа D-Max технических обновок не было. В Таиланде обе модели предложены с турбодизелями 1.9 и 3.0 мощностью 150 и 190 л.с. соответственно. Пассажирский вездеход доступен только с шестиступенчатым автоматом, тогда как грузовику еще положена механика. Isuzu MU-X с младшим дизелем бывает исключительно с задним приводом, для SUV с трехлитровым двигателем предусмотрен полный привод.



Актуальный Isuzu MU-X 1 / 3 Актуальный Isuzu MU-X 2 / 3 Актуальный Isuzu MU-X 3 / 3

Дату премьеры обновленного Isuzu MU-X таиландский офис пока не назвал. Местные профильные СМИ пишут, что презентацию проведут 12 июня.

