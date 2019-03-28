Рамный Kia Mohave не собирается на покой: ещё брутальнее, всё так же с дизелем V6

На открывшемся сегодня, 28 марта, автосалоне в Сеуле компания Kia представила кардинально преобразившийся внешне внедорожник. На рынок модель выйдет уже в этом году.

После того, как в линейке Kia появился большой кроссовер Telluride, считалось, что Mohave будет снят с производства. Предположение вполне обоснованное: рамный вездеход выпускают с 2008 года, последнюю более-менее существенную модернизацию он пережил в 2016-м. Однако в Kia рассудили по-другому – Mohave остается в строю, он будет еще раз обновлен, только теперь гораздо серьезнее. Отметим, Теллурид пока продают только в США, там новый Mohave точно не появится и это при том, что рамный вездеход изначально был задуман именно для этой страны (в Штатах модель была известна под именем Borrego, американский рынок она покинула в 2011-м из-за низкого спроса).

В Сеуле Kia показала концепт, его полное название – Mohave Masterpiece. Как заявили в компании, в серийную модель прототип перевоплотится во второй половине текущего года, ну а первыми его получат корейцы. Внедорожник сохранил рамную конструкцию, на домашнем рынке он все так же будет доступен с задним или полным приводом (с подключением передней оси многодисковой муфтой). Telluride же построен на платформе с основным передним приводом.

Mohave Masterpiece выглядит еще брутальнее предшественника: внедорожник получил массивную радиаторную решетку с вертикальными хромированными плашками, фары сделали в виде горизонтальных светодиодных «штрихов». Капот и багажная дверь – новые, задние фонари тоже заменили. Еще на корме имеется светящаяся надпись с названием модели, но на серийную версию такое решение вряд ли перейдет. Габариты обновленной машины не раскрыты. Длина прежнего Mohave составляет 4930 мм, колесная база – 2895 мм (у Kia Telluride – 5001 и 2900 мм соответственно).

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Интерьер пока засекречен – на выставку привезли автомобиль с наглухо тонированными стеклами. Но при этом в Kia заявили, что салон тоже полностью перекроили: внутри новая передняя панель, более качественные материалы отделки, адаптивная подсветка и мультимедийная система с большим сенсорным экраном.

Как и дореформенный Mohave, преобразившийся внедорожник предложат с турбодизелем V6 3.0, хотя его отдачу компания не назвала. У корейской нынешней версии мощность двигателя составляет 260 л.с. (в России отдача урезана до 250 л.с.), мотор работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

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Старый Kia Mohave на родине марки растерял покупателей: в 2018-м выбор на внедорожнике остановили 7774 клиента – это почти вдвое меньше, чем годом ранее. В России продажи модели в прошлом году, напротив, взлетели на 80% до 1163 единиц. Скорее всего, рамный обновленный Mohave доберется до нашего рынка, но вряд ли это произойдет в 2019-м. Что же касается Kia Telluride, то решение о появлении кроссовера за пределами США пока не принято.

Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, как может выглядеть обновленный Kia Mohave.