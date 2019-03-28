Рамный Kia Mohave не собирается на покой: ещё брутальнее, всё так же с дизелем V6

Рамный Kia Mohave не собирается на покой: ещё брутальнее, всё так же с дизелем V6

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На открывшемся сегодня, 28 марта, автосалоне в Сеуле компания Kia представила кардинально преобразившийся внешне внедорожник. На рынок модель выйдет уже в этом году.
 

После того, как в линейке Kia появился большой кроссовер Telluride, считалось, что Mohave будет снят с производства. Предположение вполне обоснованное: рамный вездеход выпускают с 2008 года, последнюю более-менее существенную модернизацию он пережил в 2016-м. Однако в Kia рассудили по-другому – Mohave остается в строю, он будет еще раз обновлен, только теперь гораздо серьезнее. Отметим, Теллурид пока продают только в США, там новый Mohave точно не появится и это при том, что рамный вездеход изначально был задуман именно для этой страны (в Штатах модель была известна под именем Borrego, американский рынок она покинула в 2011-м из-за низкого спроса).

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В Сеуле Kia показала концепт, его полное название – Mohave Masterpiece. Как заявили в компании, в серийную модель прототип перевоплотится во второй половине текущего года, ну а первыми его получат корейцы. Внедорожник сохранил рамную конструкцию, на домашнем рынке он все так же будет доступен с задним или полным приводом (с подключением передней оси многодисковой муфтой). Telluride же построен на платформе с основным передним приводом.

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Mohave Masterpiece выглядит еще брутальнее предшественника: внедорожник получил массивную радиаторную решетку с вертикальными хромированными плашками, фары сделали в виде горизонтальных светодиодных «штрихов». Капот и багажная дверь – новые, задние фонари тоже заменили. Еще на корме имеется светящаяся надпись с названием модели, но на серийную версию такое решение вряд ли перейдет. Габариты обновленной машины не раскрыты. Длина прежнего Mohave составляет 4930 мм, колесная база – 2895 мм (у Kia Telluride – 5001 и 2900 мм соответственно).

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Интерьер пока засекречен – на выставку привезли автомобиль с наглухо тонированными стеклами. Но при этом в Kia заявили, что салон тоже полностью перекроили: внутри новая передняя панель, более качественные материалы отделки, адаптивная подсветка и мультимедийная система с большим сенсорным экраном.

Как и дореформенный Mohave, преобразившийся внедорожник предложат с турбодизелем V6 3.0, хотя его отдачу компания не назвала. У корейской нынешней версии мощность двигателя составляет 260 л.с. (в России отдача урезана до 250 л.с.), мотор работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

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Дореформенный Kia Mohave
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Дореформенный Kia Mohave
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Дореформенный Kia Mohave
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Дореформенный Kia Mohave

Старый Kia Mohave на родине марки растерял покупателей: в 2018-м выбор на внедорожнике остановили 7774 клиента – это почти вдвое меньше, чем годом ранее. В России продажи модели в прошлом году, напротив, взлетели на 80% до 1163 единиц. Скорее всего, рамный обновленный Mohave доберется до нашего рынка, но вряд ли это произойдет в 2019-м. Что же касается Kia Telluride, то решение о появлении кроссовера за пределами США пока не принято.

Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, как может выглядеть обновленный Kia Mohave.

 

Авторынок Новинки внедорожники корейская иномарка корейские автомобили KIA Mohave
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
miroshnikoffal

Эх! Был классического вида внедорожник, а теперь чудо-юдо зубастое. Надо брать, пока есть.

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