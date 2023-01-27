Рестайлинг ×

Рамный минивэн Toyota Innova снова в строю: рестайлинг и дизель

27.01.2023 451 0 0

Кое-где японская марка будет продавать два поколения своего MPV одновременно, причем такие машины значительно отличаются – и не только дизайном.

Вэн Toyota новой третьей генерации дебютировал под конец прошлого года: в Индонезии он зовется Kijang Innova Zenix, а в Индии это Innova HyCross. Такая модель имеет несущий кузов, она построена на переднеприводной платформе GA-C, созданной в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). «Третий» MPV предложен с бензиновым двухлитровым «атмосферником» или в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на основе того же мотора. Так вот теперь выяснилось, что не везде предыдущую Innova отправят в отставку: индийским клиентам снова доступен «второй» вэн с «фамилией» Crysta, причем он пережил легкий рестайлинг.

Обновленный рамный минивэн Toyota Innova Crysta (второе поколение)

Напомним, у предыдущего минивэна рамная конструкция и задний привод, он является родственником пикапа Toyota Hilux и внедорожника Fortuner. «Рамнику» достался новый передний бампер с более крупными противотуманками, плюс переделали радиаторную решетку. Корму и интерьер индийское подразделение Тойоты еще не показало – скорее всего, они прежние.

Дореформенный рамный минивэн Toyota Innova Crysta
1 / 2
Дореформенный рамный минивэн Toyota Innova Crysta
2 / 2

Беднее Innova Crysta после «камбэка» не стала, для минивэна все так же предусмотрены семь подушек безопасности, климат-контроль, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, передние и задние датчики парктроника. Иннова доступна с семи- или восьмиместным салоном.

Если модели нового поколения дизель не положен в принципе, то рестайлинговый рамный MPV, напротив, отныне оснащается только турбомотором, который работает на «тяжелом» топливе (прежде у «второго» вэна была и бензиновая версия): это двигатель объемом 2,4 литра мощностью 150 л.с. «Автомат» для Innova Crysta больше не предусмотрен – только пятиступенчатая «механика». Полный привод так и не появился.

Новая Toyota Innova HyCross с несущим кузовом и передним приводом (третье поколение)
1 / 2
Новая Toyota Innova HyCross с несущим кузовом и передним приводом (третье поколение)
2 / 2

В Индии уже принимают заказы на обновленный рамный минивэн, но цены еще не объявлены. За переднеприводную бензиновую Innova HyCross там просят минимум 22 500 долларов.

минивэн авторынок новинки рестайлинг Toyota

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Хочешь рулить – умей крутиться: что такое опорный подшипник и почему он ломается О том, что в машине существует опорный подшипник, чаще всего узнают только тогда, когда он выходит из строя, и его приходится менять. По отношению к подшипнику это крайне несправедливо: дета... 560 2 1 27.01.2023
Статьи / Шины и диски Шинам – место: как обустроить гараж для сезонного хранения шин Гараж снимает вопрос, где автомобилисту хранить шины, инструменты и расходники для машины. Однако зачастую пространство гаража используется нерационально, а шины хранятся в нем неправильно.... 204 0 0 27.01.2023
Статьи / Новые авто Новинки параллельного импорта: что можно купить до двух миллионов Минувший год открыл нам новое понятие – параллельный импорт. В Россию хлынул поток неизвестных прежде моделей, выбор стал фактически неограниченным. Как оказалось, везти из других стран и ре... 3414 7 2 25.01.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 22373 7 206 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 10771 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 9328 2 2 11.11.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings