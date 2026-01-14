Range Rover посвятил Лондону спецверсии кроссоверов Evoque Hoxton и Velar Belgravia

Новые особенные исполнения двух SUV британской марки доступны для заказа уже сейчас, их цены на домашнем рынке известны.

Range Rover Evoque актуального второго поколения выпускается с 2018 года, а рестайлинг этот кроссовер пережил в 2023-м. Ожидается, что модель третьего поколения дебютирует в 2027-м, ну а пока что британская марка старается привлечь внимание клиентов к нынешнему SUV. С этой целью была разработана и выпущена особенная версия Range Rover Evoque Hoxton, посвящённая Хокстону – одному из районов Лондона, который известен независимыми галереями, ресторанами и барами.

На фото: Range Rover Evoque Hoxton

Экстерьер Range Rover Evoque Hoxton отличается от стандартных исполнений за счёт надписей с названием спецверсии на боковинах, а также их можно увидеть на накладках на порогах. Ещё Hoxton Edition появляется в подсветке пространства под передними дверями при их открытии. Ещё такому SUV достались акценты Platinum Atlas и новые 20‑дюймовые колёсные диски, выполненные в цвете Satin Gold.

Есть отличия и в интерьере: у Range Rover Evoque Hoxton салон отделан двухцветной кожей с контрастной прострочкой на тёмных элементах. В качестве декора используются вставки из чёрного матового алюминия, а также накладки с надписью Hoxton Edition и с подсветкой.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Известно, что паркетник Evoque Hoxton предлагается со стандартными бензиновыми и дизельными моторами, а также с подключаемыми гибридными установками. Отличий в технике от «обычных» версий нет. Стартовая цена особенного исполнения кроссовера на домашнем рынке составляет 47 755 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 5,03 млн рублей по текущему курсу.

На фото: салон Range Rover Evoque Hoxton 1 / 4 На фото: салон Range Rover Evoque Hoxton 2 / 4 На фото: салон Range Rover Evoque Hoxton 3 / 4 На фото: салон Range Rover Evoque Hoxton 4 / 4

Ещё британцы сегодня рассекретили Range Rover Velar Belgravia Edition, название связано с одним из самых дорогих и элитных районов Лондона. Внешность кроссовера дополнили надписями с названием спецверсии в нижней части боковин, а также новыми двухцветными колёсными дисками размером от 20 до 22 дюймов (в зависимости от исполнения). Салон варианта с приставкой Belgravia отделан кожей в чёрно-белой цветовой гамме с белой прострочкой.

На фото: Range Rover Velar Belgravia Edition 1 / 7 На фото: Range Rover Velar Belgravia Edition 2 / 7 На фото: Range Rover Velar Belgravia Edition 3 / 7 На фото: Range Rover Velar Belgravia Edition 4 / 7 На фото: Range Rover Velar Belgravia Edition 5 / 7 На фото: Range Rover Velar Belgravia Edition 6 / 7 На фото: Range Rover Velar Belgravia Edition 7 / 7

Кроме того, британцы предложат Range Rover Velar Belgravia Edition Satin. Такой версии положены прозрачное защитное покрытие кузова, а также табличка с надписью «1 of 400» в салоне, указывающая на принадлежность SUV к особенной серии. Дело в том, что такой кроссовер выпустят ограниченным тиражом – всего 400 экземпляров, которые предназначены для глобального рынка.

На фото: салон Range Rover Velar Belgravia Edition 1 / 3 На фото: салон Range Rover Velar Belgravia Edition 2 / 3 На фото: салон Range Rover Velar Belgravia Edition 3 / 3

Спецверсия доступна с бензиновыми и дизельными двигателями на выбор, а также с подключаемой гибридной системой P400e. Цена лимитированного варианта Velar Belgravia Edition Satin не разглашается, однако известно, что за Range Rover Velar Belgravia Edition в Великобритании просят не менее 60 395 фунтов стерлингов (около 6,37 млн рублей).

Тизер Range Rover Sport Battersea 1 / 2 Тизер Range Rover Westminster 2 / 2

Land Rover собирается весной 2026 года показать ещё пару спецверсий, посвящённых Лондону: речь идёт о Range Rover Sport Battersea и Range Rover Westminster. В рамках анонса компания опубликовала по одному их тизеру.