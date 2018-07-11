Range Rover Sport снова обновился. Скоро в России

Что касается дизайна британского внедорожника, то модель не претерпела никаких изменений. Вместо этого компания сосредоточила свои усилия на улучшении технической стороны модели.

Во-первых, в моторной гамме европейской спецификации появился трёхлитровый «дизель» SDV6, которым заменят SD4 объёмом 2.0 литра. Мотор на 9 «лошадок» мощнее и выдаёт 249 л.с. Крутящий момент тоже увеличился, на 100 Нм, до 600 Нм. Если учесть, что компания позиционирует модель в качестве внедорожника с характеристиками спорткара, то обновление действительно важное, так как время разгона от 0 до 96 км/ч сократилось на 0.8 секунды, и составляет 7.9 секунды.

Список новых ассистентов был расширен адаптивным круиз-контролем с функцией Stop & Go, который умеет поддерживать как заданную скорость движения, так и интеллектуально изменять её для сохранения необходимой дистанции до впереди идущего автомобиля. Если система понимает, что на дороге «пробка», то Range Rover Sport ‘2019 автоматически остановится и продолжит движение в течение трёх секунд.

Вместе с системой адаптивного круиз-контроля производитель предлагает систему экстренного торможения при движении на высоких скоростях и ассистент рулевого управления, способный удерживать внедорожник в пределах полосы (при отсутствии разметки электроника будет ориентироваться на впереди идущий автомобиль).

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В Европе приём заказов на новинку уже стартовал. Сроки появления Range Rover Sport ‘2019 в России определены — он будет доступен во второй половине августа. Цена на автомобиль пока не опубликована. В настоящее время модель можно купить начиная от 4 852 000 рублей. Для внедорожника доступны бензиновые двигатели объёмом объёмом два, три и пять литров, а также дизельный TDV6 объёмом 3.0 литра. Во всех комплектациях в пару к мотору предлагается восьмидиапазонная автоматическая коробка передач.

Напомним, обновлённый Range Rover Sport был представлен в октябре 2017 года, кроме рестайлинга внешности и пересмотренного салона, внедорожник стал первой моделью британской марки, получившей плагин-гибридную модификацию.