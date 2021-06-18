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  • Раскрыт дизайн дешёвого хэтча Suzuki Celerio нового поколения: больше, круглее и богаче

Раскрыт дизайн дешёвого хэтча Suzuki Celerio нового поколения: больше, круглее и богаче

18.06.2021 188 0 0

В Сети появились патентные изображения «пятидверки» Suzuki второй генерации. Главным рынком для модели будет Индия, там ее, как ожидается, предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор.

 

Маленький хэтч Suzuki Celerio в строю с 2014-го, скромный рестайлинг он пережил четыре года назад. Модель задумывалась как глобальная, ее продавали, в том числе, и в Европе. Но европейцам простенький компакт не приглянулся, он уже покинул все основные «старосветские» страны. Главным же рынком для «малыша» является Индия, где и налажено его производство (за выпуск отвечает Maruti Suzuki). Впрочем, и там Celerio теряет покупателей: в 2020-м продажи упали на 16% до 59 462 единиц. Привлечь новых клиентов должна помочь смена поколений. Замаскированные тестовые образцы уже не раз попадались на индийских дорогах, а теперь внешность полностью раскрыта: патентные картинки опубликовал Instagram-канал suzukigarage.

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Хэтч лишился почти всех «острых» граней, у него отныне «округлый» дизайн: «плавными» сделали не только оптику, но и бамперы и радиаторную решетку. Современный плавник модели не достался – антенна по-прежнему торчит спереди. Также хэтчбек явно подрос, хотя точные габариты пока неизвестны. Впрочем, длина все равно не превысит четырех метров, ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы. У актуального Maruti Suzuki Celerio этот показатель составляет 3695 мм, ширина – 1600 мм, высота – 1560 мм, колесная база – 2425 мм.

Салон мы видели на шпионских фото, так вот «пятидверке» наконец-то отрядили мультимедийную систему с сенсорным экраном (предыдущему Celerio положена лишь обычная «магнитола», да и то не во всех комплектациях). В список оборудования еще могут войти климат-контроль (у «первого» хэтча простой кондиционер) и камера заднего вида, плюс индийский компакт наверняка будет иметь две подушки безопасности уже «в базе» (сейчас за пассажирский «эйрбэг» приходится доплачивать).

Местные профильные медиа пишут, что хэтч переехал на платформу Heartect, которая лежит в основе всех последних моделей Suzuki. Свежему Celerio прочат два бензиновых мотора: прежний трехцилиндровый «атмосферник» K10 1.0 (68 л.с.) и новую для компакта «тройку» K12 1.2 (83 л.с.). Впрочем, некоторые СМИ считают, что модель предложат только с двигателем K12. Скорее всего, как и предшественник, хэтчбек второй генерации будет доступен с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой.

Предыдущий хэтч Maruti Suzuki Celerio
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Предыдущий хэтч Maruti Suzuki Celerio
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Предыдущий хэтч Maruti Suzuki Celerio
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Предыдущий хэтч Maruti Suzuki Celerio
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На индийском рынке новый Maruti Suzuki Celerio ждут в этом году, но не исключено, что из-за пандемии премьеру перенесут на начало 2022-го. Предыдущая «пятидверка» сегодня стоит от 465 700 рупий, что эквивалентно примерно 458 000 рублей по актуальному курсу.

Кстати, у «первого» Celerio еще есть кросс-версия, однако пока неизвестно, получит ли аналогичный вариант новый хэтчбек.

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