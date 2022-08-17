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  • Раскрыт ещё один новый Kia Sportage: «внедорожный» по умолчанию, с более мощным мотором

Раскрыт ещё один новый Kia Sportage: «внедорожный» по умолчанию, с более мощным мотором

17.08.2022 359 0 0

Кроссовер нового поколения вот-вот освоит еще один рынок. Причем там модель будет доступна с техникой, которой нет в других странах.

 

Паркетник Kia Sportage новой, пятой по счету, генерации с заводским индексом NQ5 уже добрался до всех основных рынков, даже в России его худо-бедно, но продают. А вот в Китае кросс только готовится к премьере. На прошлой неделе в базе «поднебесного» минпрома появились фото и характеристики местной версии, вдобавок в Сеть выложили шпионские снимки. Теперь же сама марка распространила фирменные изображения китайского SUV. Кстати, в КНР одновременно будут представлены два Спортэйджа. Так, еще в 2021-м там стартовал рестайлинговый Sportage Ace – он сделан на платформе кроссовера третьего поколения. «Четвертый» же SUV в Китае зовется KX5, и у него свои особенности. Однако кросс пятого поколения там появится под родным именем, хотя есть еще название на китайском – его можно перевести как Sportage Lion.

Новый Kia Sportage для Китая

Итак, китайцам предложат длиннобазный SUV, который также доступен в Америке, Корее, Австралии и РФ (короткий кросс адресован в основном Европе). Расстояние между осями – те же 2755 мм, что и у глобальной модели. При этом длину все же слегка увеличили – 4670 мм против 4660 мм у «мирового» Sportage. А еще в Поднебесной кроссовер по умолчанию имеет «внедорожный» дизайн (в других странах этот вариант зовется X-Line), у такого Kia Sportage более внушительные бамперы и полноценные рейлинги на крыше.

Новый Kia Sportage для Китая на фото местного минпрома

Салон китайского паркетника сама Kia еще не показала, но вездесущим папарацци уже удалось в него заглянуть: внутри «их» кросс в целом повторяет «мировой», разве что иным сделали блок управления «климатом», да табло не подпирают L-образные дефлекторы обдува.

Интерьер китайского нового Kia Sportage. Фото: Autohome

В Китае базовый новый Kia Sportage будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая выдает  236 л.с.: в остальных странах такого мощного мотора нет (максимум – 190 л.с.). Кроме того, у «поднебесного» кроссовера есть гибридная версия с установкой на основе 150-сильного двухлитрового «атмосферника», тогда как на других рынках гибриды бывают с турбомотором 1.6 T-GDI. А вот предусмотрен ли для китайского SUV полный привод – пока неизвестно.

Презентацию Kia Sportage пятого поколения проведут в КНР в конце августа.

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