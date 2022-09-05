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  • Раскрыт облик бюджетного пикапа Chevrolet Montana, брата кроссовера Tracker

Раскрыт облик бюджетного пикапа Chevrolet Montana, брата кроссовера Tracker

05.09.2022 65 0 0

В продаже новый грузовичок ждут в самом начале следующего года. Предполагается, что модель предложат исключительно с бензиновой «турботройкой».

 

Самый первый тизер нового пикапа Montana марка Chevrolet распространила еще год назад, на нем был запечатлен силуэт машины. Затем последовали фирменные фото замаскированных тестовых прототипов. И вот, наконец, появилось пусть и кривенькое, но почти полноценное изображение модели без камуфляжа.

Напомним, прежде Монтаной звался маленький грузовичок с двухдверным кузовом, его выпускало бразильское предприятие General Motors: если бы ту модель продавали в России, то она бы конкурировала с коммерческими версиями Lada Granta. Новый же пикап Шеви – другого формата, он крупнее и по умолчанию имеет четырехдверную кабину. Впрочем, общую концепцию все же сохранили: это по-прежнему относительно недорогой грузовик с несущим кузовом. Выпуск свежей Монтаны наладят опять же в Бразилии, то есть основным ареалом обитания останется Латинская Америка, а главными соперниками там будут Fiat Toro и Renault Oroch (сделан из «первого» Дастера).

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В основе нового грузовика Chevrolet Montana лежит платформа GEM (Global Emerging Markets), на которой также базируются актуальный кроссовер Chevrolet Tracker, седан и хэтч Chevrolet Onix. Габариты пикапа пока не озвучены. Длина родственного Трэкера – 4270 мм, расстояние между осями – 2570 мм.

Главная «фишка» дизайна экстерьера новой Монтаны – двухэтажная головная оптика: сверху распложены узкие диодные полоски ходовых огней (как у только что представленного паркетника Chevrolet Seeker), ниже идут блоки основных фар. Кроме того, грузовичок получил довольно широкую радиаторную решетку с горизонтальными полосками. Салон еще не показали. Не исключено, что пикапу досталось необычное табло в стиле «оспортивленного» Tracker RS для Китая.

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По предварительным данным, новая Montana будет доступна исключительно с «турботройкой» 1.2 от бразильского Трэкера. Мотор «питается» как бензином, так и распространенным в Бразилии этанолом, максимальная отдача – 133 л.с. Пикапу обещаны «механика» и «автомат», но привод только передний (родственному паркетнику полный привод тоже не положен).

Почивший пикап Chevrolet Montana
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Почивший пикап Chevrolet Montana
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Почивший пикап Chevrolet Montana
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Ожидается, что в продажу Chevrolet Montana поступит в январе 2023-го, хотя премьеру вполне могут провести в конце текущего года. Пикап вряд ли выберется за пределы Латинской Америки.

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