Раскрыт салон преобразившегося седана Geely Emgrand GL: ничего лишнего

Китайская «четырехдверка» не только преобразилась снаружи и внутри, но также сменила имя и платформу. Продажи стартуют в ближайшее время.

Этот седан Geely мы уже видели и на фото минпрома КНР, и на фирменных картинках. Но интерьер до сегодняшнего дня был засекречен. Теперь же раскрыт и он: машины добрались до дилерских центров, там-то их и подкараулили местные папарацци, их снимки опубликовало издание Cheshi. Напомним, «четырехдверку» компания считает совершенно новой, ей присвоили имя Emgrand L. Однако на деле перед нами существенно переделанный Geely Emgrand GL. Последний в строю с 2016-го, в свое время он считался преемником «просто» Эмгранда, но в итоге седан превратили в отдельную модель.

Салон Geely Emgrand L 1 / 2 Салон Geely Emgrand L 2 / 2

Если снаружи в «эльке» все же можно опознать прежний GL (кузов в целом прежний), то внутри от предшественника ничего не осталось. Салон оформили в стиле того же Emgrand без приставки, который только что сменил поколение: у обоих внутри царствует минимализм. Emgrand L досталась двухслойная передняя панель, к ней прилеплен крупный тачскрин мультимедиа-системы, под планшетом – аккуратный ряд клавиш с кнопкой запуска мотора во главе. Еще один дисплей расположен перед водителем, а дефлекторы обдува сделали в виде сплошной линии.



Geely Emgrand L 1 / 3 Geely Emgrand L 2 / 3 Geely Emgrand L 3 / 3

Ранее в Geely заявили, что седан переехал на платформу BMA (B-segment Modular Architecture; в основе предшественника лежит старая «тележка» FE), на которой также построены «просто» Emgrand нового поколения и кроссовер Geely Binyue (в России паркетник зовется Coolray). Габариты сильно не изменились: длина Emgrand L выросла на 10 мм до 4735 мм, в ширину седан прибавил 13 мм (теперь 1815 мм). Высота и колесная база и вовсе прежние – 1478 и 2700 мм соответственно.



Geely Emgrand L

В документах сертификационного органа значилась только бензиновая 141-сильная «турбочетверка» 1.4 от Emgrand GL. На предшественнике этот двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, те же коробки, скорее всего, будут и у «эльки». Geely Emgrand GL также предложен с «турботройкой» 1.5 (177 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, кроме того, этот седан еще бывает в виде подзаряжаемого гибрида и электрокара. Но пока неизвестно, появится ли у Emgrand L такое разнообразие версий.



Прежний Geely Emgrand GL 1 / 3 Прежний Geely Emgrand GL 2 / 3 Прежний Geely Emgrand GL 3 / 3

На домашнем рынке продажи новинки стартуют в ближайшее время, причем не исключено, что дореформенный седан из линейки не исчезнет – обычная практика для Китая. Цена Emgrand GL начинается с отметки в 77 800 юаней (около 876 000 рублей по актуальному курсу). Новая же «четырехдверка» наверняка окажется дороже.

