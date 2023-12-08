Раскрыты характеристики суперкара Yangwang U9 от BYD: 1305 л.с. и 300 км/ч

В базе китайского Минпрома всплыл четырёхмоторный электрический суперкар U9 от запущенного в прошлом году компанией BYD лакшери-бренда Yangwang, а это значит, что его продажи начнутся в ближайшие месяцы.

Выход на рынок бренда Yangwang (название в переводе с латинизированного китайского на русский означает «смотреть наверх») немного забуксовал: две дебютные модели Yangwang — большой рамный гибридный внедорожник U8 и электрический суперкар U9 — справили премьеру ещё в апреле этого года на Шанхайском автосалоне, но на рынок они пока не вышли, обычно китайские компании запускают новинки оперативнее. Известно, что производство внедорожника Yangwang U8 началось — автовозы с ним уже бороздят китайские автострады, отгрузки клиентам начнутся в ближайшее время. Суперкар Yangwang U9, вероятно, поступит в продажу уже в следующем году.

Из таблички, опубликованной сегодня китайским Минпромом, мы узнали, что четырёхмоторная силовая установка Yangwang U9 будет мощнее, чем ожидалось: на каждом колесе установлен электромотор с максимальной отдачей в 240 кВт, в сумме выходит 960 кВт или 1305 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч. Габаритная длина суперкара — 4966 мм, ширина — 2029 мм, высота — 1295 либо 1338 мм в зависимости от модификации, колёсная база – 2900 мм. Штатная размерность колёс — 275/35 R 21 спереди и 325/30 R 21 сзади.



Ёмкость батареи пока не раскрыта, но, судя по всему, она большая, потому что заявленная снаряженная масса Yangwang U9 — аж 2475 кг, полная масса — 2625 кг! Для сравнения скажем, что вышедший в октябре на китайский рынок суперкар Hyper SSR от компании GAC весит в снаряжённом состоянии 1990 кг. Трёхмоторная силовая установка Hyper SSR выдаёт 1225 л.с., ёмкость батареи — 74,69 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 506 км по циклу CLTC, максимальная скорость — 250 км/ч. Hyper SSR является пока главным и единственным китайским конкурентом для Yangwang U9.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Кузов у Yangwang U9 композитный, подвески собраны на металлических подрамниках, но детали конструкции пока не раскрыты. Зато уже можно полюбоваться интерьером, его можно назвать скорее роскошным, нежели спортивным. Комфортные кресла снабжены множеством электрорегулировок. В переднюю панель инсталлированы сразу три экрана, в том числе развлекательный для пассажира. В отделке широко используются кожа, замша и углепластик.



Yangwang U9 будет иметь как минимум две версии: та, что снажена высоким антикрылом на корме, ориентирована на трек и, вероятно, имеет некие особые настройки шасси.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Стоить Yangwang U9 будет более миллиона юаней, так как GAC просит за Hyper SSR минимум 1 286 000 юаней (180 000 долларов США в переводе по текущему курсу), а BYD при этом позиционирует бренд Yangwang как вершину роскоши. Впрочем, относительно доступные модели в гамме тоже будут: третьей моделью Yangwang станет седан U6, его премьера ожидается в следующем году.

