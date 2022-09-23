Новинки ×

Рассекречен ещё один новый кроссовер Honda CR-V

23.09.2022 332 0 0

Кое-где свежий паркетник будет доступен с семиместным салоном, тогда как в Штатах модель строго пятиместная. Кросс предложат с турбомотором или гибридной установкой.

 

Кроссовер Honda CR-V новой, шестой по счету, генерации уже стартовал в США и Канаде. А следующим рынком, где появится модель, станет Китай: как и прежде, там будут доступны машины локальной сборки,за выпуск отвечает совместное предприятие Dongfeng Honda, и оно только что опубликовало в соцсети Weibo ролик, в котором «шестой» паркетник показан совсех сторон, вдобавок компания раскрыла интерьер местной версии. Полноценная презентация новинки пройдет в Поднебесной 28 сентября. 

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

CR-V сохранил платформу предшественника, при этом ее доработали: например, колесная база выросла на 40 мм до 2701 мм (в китайской спецификации), жесткость на кручение увеличена на 15%, плюс улучшена подвеска. Сам кроссовер также подрос: длина нового «поднебесного» Honda CR-V равна 4703 мм (+82 мм по сравнению с прежним местным SUV), в ширину модель прибавила 11 мм (теперь 1866 мм), и лишь высота увеличилась на символичный 1 мм (теперь 1680 мм). Отметим, американский «шестой» кросс чуть компактнее.

Внешне предназначенный для КНР паркетник в целом повторил «американца», хотя кое-какие особенности все же есть. В частности, даже стандартный «китаец» имеет выставленные напоказ трапециевидные патрубки выпускной системы (в США такие положены только гибриду, плюс упоследнего там оригинальный передок), еще у модели в Поднебесной иные диски.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Салоны у машин одинаковые, при этом китайский Honda CR-V бывает не только пяти-, но и семиместным, тогда как в Штатах продают лишь двухрядную модель. К слову, трехрядный вариант есть и упаркетника предыдущего поколения, но такой SUV представлен в основном в странах Юго-Восточной Азии. Свежему CR-V еще положены виртуальная «приборка», мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для смартфона и панорамная крыша.

Китайцам новый паркетник поначалу предложат с бензиновой «турбочетверкой» L15BZ 1.5 мощностью 193 л.с. (полуторалитровый турбомотор с аналогичной отдачей есть и у прежнего кроссовера, только он носит индекс L15BL). Позже появится гибрид с установкой на основе двухлитрового двигателя, суммарная отдача такого варианта – 207 л.с. Привод передний или полный.

Следом за CR-V в Китае в новое поколение перейдет и его родной брат – кроссовер Honda Breeze, производством которого занимается СП Хонды и концерна GAC.

кроссовер Китай авторынок новинки Honda Honda CR-V

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Снижаем октан: действительно ли можно ли ездить на 95-м бензине вместо 98-го В Сети можно найти немало случаев, когда «серьёзный технический эксперт» утверждает, что нет ничего страшного в том, чтобы в целях экономии ездить на бензине, октановое число которого чуть н... 748 0 1 23.09.2022
Статьи / Популярные вопросы Как оформить ДТП по европротоколу через Госуслуги Мы уже рассказывали о том, как оформить ДТП по европротоколу, а также о том, что с 2019 года стало возможным оформить европротокол даже при наличии разногласий о причинах и виновнике у уча... 205 0 1 21.09.2022
Статьи / Интересно Премия «Автомобиль года» как зеркало состояния автомобильного рынка Буквально только что, на прошлой неделе, были объявлены итоги очередного конкурса «Автомобиль года». Казалось бы, какой «автомобиль года», если весь автомобильный рынок поражен тяжелейшим кр... 824 0 1 19.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 18281 13 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 10742 5 79 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 10132 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings