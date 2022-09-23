Рассекречен ещё один новый кроссовер Honda CR-V

Кое-где свежий паркетник будет доступен с семиместным салоном, тогда как в Штатах модель строго пятиместная. Кросс предложат с турбомотором или гибридной установкой.

Кроссовер Honda CR-V новой, шестой по счету, генерации уже стартовал в США и Канаде. А следующим рынком, где появится модель, станет Китай: как и прежде, там будут доступны машины локальной сборки,за выпуск отвечает совместное предприятие Dongfeng Honda, и оно только что опубликовало в соцсети Weibo ролик, в котором «шестой» паркетник показан совсех сторон, вдобавок компания раскрыла интерьер местной версии. Полноценная презентация новинки пройдет в Поднебесной 28 сентября.

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CR-V сохранил платформу предшественника, при этом ее доработали: например, колесная база выросла на 40 мм до 2701 мм (в китайской спецификации), жесткость на кручение увеличена на 15%, плюс улучшена подвеска. Сам кроссовер также подрос: длина нового «поднебесного» Honda CR-V равна 4703 мм (+82 мм по сравнению с прежним местным SUV), в ширину модель прибавила 11 мм (теперь 1866 мм), и лишь высота увеличилась на символичный 1 мм (теперь 1680 мм). Отметим, американский «шестой» кросс чуть компактнее.

Внешне предназначенный для КНР паркетник в целом повторил «американца», хотя кое-какие особенности все же есть. В частности, даже стандартный «китаец» имеет выставленные напоказ трапециевидные патрубки выпускной системы (в США такие положены только гибриду, плюс упоследнего там оригинальный передок), еще у модели в Поднебесной иные диски.

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Салоны у машин одинаковые, при этом китайский Honda CR-V бывает не только пяти-, но и семиместным, тогда как в Штатах продают лишь двухрядную модель. К слову, трехрядный вариант есть и упаркетника предыдущего поколения, но такой SUV представлен в основном в странах Юго-Восточной Азии. Свежему CR-V еще положены виртуальная «приборка», мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для смартфона и панорамная крыша.

Китайцам новый паркетник поначалу предложат с бензиновой «турбочетверкой» L15BZ 1.5 мощностью 193 л.с. (полуторалитровый турбомотор с аналогичной отдачей есть и у прежнего кроссовера, только он носит индекс L15BL). Позже появится гибрид с установкой на основе двухлитрового двигателя, суммарная отдача такого варианта – 207 л.с. Привод передний или полный.



Следом за CR-V в Китае в новое поколение перейдет и его родной брат – кроссовер Honda Breeze, производством которого занимается СП Хонды и концерна GAC.