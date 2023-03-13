Рассекречен новый паркетник Renault: сделан из Sandero, мог добраться до России

Упакованную в плотный камуфляж «пятидверку» Renault мы видели на шпионских фото еще весной прошлого года. А теперь нидерландский онлайн-журнал Autoweek раздобыл патентные изображения модели. Издание считает, что на картинках запечатлен рестайлинговый кросс-хэтч Sandero Stepway, но не под маркой Dacia, которая представлена в Европе, а под брендом Renault (о чем, собственно, говорит и место под реношный ромб спереди). Что ж, нидерландцы, конечно, правы: перед нами модернизированный Сандеро. Вот только бразильские медиа, в свою очередь, уверены, что в Южной Америке и на некоторых других развивающихся рынках этот компакт будут позиционировать в качестве совершенно нового паркетника Renault начального уровня – с другим именем.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Напомним, бюджетные седан Dacia Logan и хэтч Dacia Sandero актуального третьего поколения в строю с 2020-го. Год спустя новая «четырехдверка» пополнила и линейку Renault, однако такая модель до сих пор представлена лишь в Турции, причем там это и не Логан уже, а Taliant, вдобавок у седана Рено свой дизайн. А вот свежий хэтчбек Renault Sandero в продаже нигде пока так и не появился. То есть версия бразильцев выглядит достаточно достоверно.



От нынешнего Dacia Sandero и его «внедорожного» варианта Stepway грядущая премьера Рено отличается оформлением передка и кормы. Так, модели французской марки досталась двухэтажная головная оптика: сверху расположены ходовые огни, под ними разместили блоки основных фар. Новинка Renault также получила оригинальные радиаторную решетку, бамперы и задние фонари, а вместо простенькой антенны установили плавник. Интерьер пока не засвечен.



1 / 2 2 / 2

В Бразилии новому паркетнику прочат трехцилиндровый турбомотор 1.0, который традиционно для этой страны будет работать как на бензине, так и на этаноле. В родной Румынии кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway сегодня предложен с бензиновой «турботройкой» 1.0 TCe (90 или 110 л.с.), плюс можно выбрать битопливный мотор 1.0 Eco-G (бензин и пропан, 100 л.с.). Коробки – «механика» или вариатор. Привод только передний.



Актуальный кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway 1 / 3 Актуальный кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway 2 / 3 Актуальный кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway 3 / 3

Судя по всему, официальную премьеру кросс Renault справит в этом году.



Между тем до начала всем известных событий французский бренд планировал представить пару новинок и в России: считалось, что это будут свежие Logan и Sandero, но, опять же, не исключено, что им бы присвоили другие имена. Более того, обе модели уже ловили во время испытаний в РФ, и даже сквозь камуфляж было заметно, что у хэтча дизайн почти такой же, как у паркетника на патентных картинках. Но теперь новые Рено нам не светят – марка покинула российский рынок.